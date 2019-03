Ein berauschendes Gardefestival

Offenbach – Mit Auftritten von Garden aus nah und fern, dem Kinderprinzenpaar aus Burgilla und dem närrischen Hofstaat Lederaniens ließen es die Blau-Weiß-Roten Mozarthusaren bei ihrer Elfersitzung im Bürgerhaus Rumpenheim richtig krachen. Von Peter Klein

Keine Frage, die Elf ist bei den Narren eine wichtige Zahl – und genau elf Jahre ist Rico Longerich bei den Mozarthusaren nun bereits Sitzungspräsident. Den närrischen Orden dafür bekam er passenderweise von seiner Frau und Mitstreiterin Angelika überreicht. Aber auch die Ehrungen seitens des Kinderprinzenpaares und des Prinzenpaares Andi I. und Melli I. von Lederanien sind ihm sicher.

Doch zunächst sind die Kinder an der Reihe. Gleich nach dem Einmarsch der Elfer zeigt der Nachwuchs des Konzert Orchesters in blauen Uniformen bei einer Polka, wie Gardetanz geht. Es folgt die Polka der Offenbacher Kindergemeinschaftsgarde. Passend zum Motto der diesjährigen Kampagne, mehr gemeinsam zu machen, hat Silvia Moog eine Garde zusammengestellt, in der Mädchen des FC Fantasy, der Mozarthusaren und der Stadtgarde, gemeinsam auf der Bühne stehen. Prominentestes Gardemädchen dabei ist Lena Sophia Hümmer, die Tochter des diesjährigen Prinzenpaares. Da verwundert es nicht, dass der närrische Hofstaat nach an einem der Tische Platz nimmt, um am Ende mit Rico Longerich und den Offenbacher Garden Viva Colonia und andere Fastnachtshits anzustimmen.

Einen ersten Stimmungshochpunkt setzen die Vanity Dancer aus Frankfurt. Was zunächst wie ein ruhiges Musical mit der Musik von „One Moment in Time“ daherkommt, steigert sich im Laufe des Auftritts zu einer fulminanten tänzerischen Rockshow. Stehender Applaus ist ihnen sicher. Bevor es in die erste Pause geht, glänzen noch die drei Mädchen der Boom Dancers und die Solotänzerin Chantal Richter vom FC Fantasy mit ihren Auftritten.

Nachdem die Gruppe „Spirits“ der Fastnachtsfreunde Hainstadt in eine tänzerische und musikalische Welt der Magie entführt haben, zeigen die „Happy Delphines“ des TSC Weiß-Rot Steinheim ihre Polka, mit der sie gerade in die Gardetanz-Bundesliga aufgestiegen sind. Eine sehenswerte Baustellenparty legen die „Diamonds“ aus Hainstadt auf die Bühne. Mit gelben Helmen und Sicherheitswesten stürmen sie zum Geier-Sturzflug Song. „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“ die Bühne, um dort Kleiderschicht für Schicht abzulegen, während sie zu bekannten Fastnachtskrachern tanzen. Einen weiten Weg haben die „Funny Dancers“ auf sich genommen, um ihren Schautanz zu zeigen: sie sind aus Taunusstein. Eine noch weitere Anreise haben die Guggemusiker aus Altlossheim. Sie kommen aus der Nähe von Speyer auf die Husarenbühne.

Außer den „Spirits“ haben die Fastnachtsfreunde Hainstadt noch mehr im Gepäck: erst zeigt Jasmin Kress ihre Solokünste, dann erobern die älteren Gardemädchen und -männer mit einem wilden Wildwest-Tanz die Bühne.

Den Schlusspunkt vor dem großen Finale setzen dann die heimischen Garden. Während sich die Tanzgarde des Konzert Orchesters Offenbach tänzerisch dem Zirkus hingezogen fühlt, tanzen die „Glamour Girls“ der Stadtgarde eine bunte Vogelhochzeit.

Schließlich stehen Hofstaat und Offenbacher Garden gemeinsam auf der Bühne, und Rico Longerich stimmt „Viva Colonia“ und andere Frohsinnslieder an, die im Saal lautstark mitgesungen werden. So neigt sich ein fröhlicher Abend dem Ende zu.