Seligenstädter Wagenbauer mit mehr als 17.000 Arbeitsstunden

+ Für jeden Zugwagen gibt’s eine eigene Box. © paw

In der Endphase vor dem Rosenmontag werkeln in der Heimatbundhalle rund 180 Wagenbauer und Wagenbauerinnen. Manche wendeten bis zu 20 Stunden dafür in der Woche auf. Zur Fertigstellung der Wagen wurden unter anderem 3 000 Meter Kanthölzer, Bretter und Dachlatten, 1 000 Meter Vierkantrohr, 6 500 Meter Rundeisen, zwei Tonnen Zeitungen, 800 Quadratmeter Span- und Hartfaserplatten und 250 Meter Sackleinen und Stoffe verarbeitet. Dazu kommen 1 500 Kilo Farben, 120 Kilo Schrauben, 75 Kilo Kleister, 200 Rollen Klebeband und 50 Kilo Schweißelektroden.