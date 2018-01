Feiern auf dem Narrenschiff

Hanau - Die Götter Jokus und Poseidon waren dem jungen Verein CC Blaues Blut wohlgesonnen. Der ging mit etlichen Ex-Hoheiten an Bord auf traditionelle Mainfahrt und feierte närrisch zwischen Hanau und Frankfurt.

Rund 220 Gäste ließen es zu Wasser bei Party-Musik und närrischem Programm richtig krachen. „Mit 17 amtierenden Prinzenpaaren, der 52. Ritterin der TKG Sonnau und etlichen Zugmarschallen war die traditionelle Vorstellung auf der Show-Treppe auf dem Hauptdeck sehr lang“, erzählte Sitzungspräsident und 1. Vorsitzender Dr. Thomas Göbel. Sogar das Frankfurter Prinzenpaares Mathias I. und Conny I. samt einer kleinen Abordnung des Großen Rates stattete dem CC Blaues Blut einen Besuch ab. Einen ganz besonderen Dank richtete Göbel an die Schirmherrin, Ehren-Blau-Blütlerin und Stadtverordnetenvorsteherin u Beate Funck, und an die acht Sponsoren. Ohne deren finanzielle Unterstützung hätte es die vierte Auflage dieser närrischen Schifffahrt nicht geben können.

„Die Mischung macht’s“, so die stellvertretende Vorsitzende Andrea Schenk. Angespornt von den Erfahrungen der Vorjahre kombinierten die Blaublütler klassische Elemente der Fastnacht mit vielen Party-Folgen. Karnevalisten aus der ganzen Region gaben sich ein Stelldichein. Gleich am Anfang beeindruckte die 12-jährige Solo-Tänzerin Tia Hildenhagen, die für den TV Hausen tanzt und amtierende Europa bzw. Vize-Europameister in unterschiedlichen Formationen wurde. Andrea Schenk und Karlheinz Borgmann und berichteten aus dem Leben eines Blaubütlers außerhalb der 5. Jahreszeit. Pfarrer Wolfgang Bromme, Kirchengemeinde „Am Limes“, bewies mit seinem viel beklatschten Vortrag als 60-jähriger Küster sein närrisches Gen.

Zum Programm gehörten auch das Showtanz-Duo der 1. Hanauer Tanzgarde, Giuliana Klaus und Laura Wietzel, die Gäste ebenso beeindruckten wie Bauchredner Andy Franz. Ob als Operdiven, Heino, Cher oder Village People, die Keweler Elfen überzeugten mit ihren Parodien. Schon nach kürzester Zeit hielt es kaum jemanden mehr auf dem Platz. „Sie zeigen Körper, von denen Frauen nur träumen können“, schwärmte der Sitzungspräsident.

Bilder: Fastnachtssitzung ÖVV Klein-Krotzenburg Zur Fotostrecke

Natürlich kam auch die Musik nicht zu kurz. Alleinunterhalter Holger M, aus derFastnacht gar nicht wegzudenken, griff unerschütterlich in die Tasten, und auch von „The Voice of the Ocean“ alias Markus Schröder aus Eisenberg war das Publikum mehr als begeistert. Das musikalische Highlight des Abends war Sänger Tofino, alias Heiko Schmid, gemeinsam mit Saxofonist Bernd Chwatlina. Mit einem Party-Potpourri der Extraklasse brachten die beiden das Hauptdeck zum Kochen. Es wurde gesungen, mitgeschunkelt, was das Zeug hielt. Am Ende waren sich Gäste und Akteure einig. Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.

Der Carneval Club Blaues Blut wurde von fünf (Ex-) Prinzenpaaren aus Hanau, Großauheim, Klein-Auheim und Steinheim im September 2014 gegründet. Damit Ex-Hoheiten nach ihrer Kampagne nicht so einfach in den tristen Alltag wechseln, bietet der Verein allen Würdeträgern wie zum Beispiel Prinzenpaaren, Hofdamen, Bundesäppelwoikönigspaaren und Zugmarschallen Veranstaltungen außerhalb der 5. Jahreszeit an. Inzwischen sind über 50 Mitglieder dem Verein beigetreten. (did)