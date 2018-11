Fastnachter nehmen bei Kampagnenstart Rücksicht auf Kirchgänger

Dieburg - Das „Äla“ ist zurück und wird jetzt wiedern öfter zu hören sein. Die Fastnachter stimmten sich auf die Saison ein – und die ist diesmal lang. Von Jens Dörr

Mit Böllerschüssen am Samstagabend und dem Anzünden der „Holzisch Latern“ am Sonntagvormittag haben Dieburgs Fastnachter die närrische Saison 2018/19 eröffnet. Beim Kampagnenstart nahmen die Narren Rücksicht auf die Kirchgänger, ehe das „Äla“ und Dieburgs Hits wie „Das Fest der Feste“ erstmals lauthals erschallten.

+ Die Fastnachtsgruppe „Die Boozemänner“ lief mit acht Leuten beim Miniumzug mit. © Dörr Am Samstag fanden sich die meist bunt kostümierten Jecken zunächst zum Stelldichein am Fastnachtsbrunnen ein. Dort fiel der Prolog etwas kürzer aus als in den Vorjahren, da ob des dankbaren Zustands mit dem 11.11. an einem Sonntag der Folgetag als Hauptakt des Kampagnenstarts vorgesehen war. Bei regnerischem Wetter schwärmten die Fastnachter rasch in jene sieben Lokale der Innenstadt aus, die sich diesmal in den Farben des Dieburger Karnevalvereins präpariert hatten und an der „Äla-Meile“ – einem ungezwungenen Kneipentreiben zu Fastnachts- und Stimmungsmusik – beteiligten.

Der Sonntag startete mit einem kleinen Umzug von Prinzengarde, Gardenachwuchs, einigen Fastnachtsgruppen sowie dem Katholischen Kirchenmusik-Verein Klein-Zimmern von der Römerhalle durch die Zuckerstraße und über den Marktplatz hin vor die Stadtpfarrkirche.

Zuschauer waren dabei noch rar gesät, lediglich am Fastnachtsbrunnen standen ein paar Dutzend Spalier. Vor der Kirche ließ Moderator Jürgen Schaarvogel kurz vor 11.11 Uhr die mittlerweile wohl rund 400 Fastnachter im herrlichen Sonnenschein das „Äla“ zunächst flüstern, weil drinnen noch der katholische Gottesdienst lief. Als die Kunde vom Orgelnachspiel nach draußen drang, stimmten KKM Klein-Zimmern und der Dieburger Musikverein St. Peter und Paul an, dass „die schäijne Fasse-nacht“ nun auch wirklich da sei. Jetzt erklang der Schlachtruf aus vollen Kehlen.

In seiner „Brunnenredd’“, die der einst „zugeraasde“ KVD-Präsident Günter Hüttig mit merklich stärkerem „Dibboijerisch“ einleitete, um dann doch wieder ins Hochdeutsche zu verfallen, riss der Chef des größten, rund 1 800 Mitglieder starken Vereins im „Bund Deutscher Karneval“ eine der wichtigsten Dieburger Fastnachtsherausforderungen der nächsten Jahre an: Viele machen sich Sorgen, dass die Straßenfastnacht an den tollen Tagen durch eine rückläufige Zahl teilnehmender Gastronomen an Attraktivität verlieren könnte. Einige wünschen sich gerade mit Blick auf Altweiberfastnacht (Donnerstag), den Samstag als stärkstem Straßenfastnacht-Tag in Dieburg sowie den Rosenmontag mehr Unterstützung durch den KVD. Hüttig machte am Sonntag jedoch charmant wie ein wenig durch die Blume deutlich, dass bei alldem die Gastronomen selbst unternehmerisch gefordert seien und weniger die Ehrenamtlichen des Vereins. Ein positives Beispiel lieferte am Sonntag die „Stadtwache“, die den Kampagnenstart bewirtete.

Einer anderen Zukunftsaufgabe begegnet der Karnevalverein Dieburg seit Sommer derweil selbst: Mit der Gründung der „KV-Teenies“ vor allem für die 13- bis 17-Jährigen füllt man nun die einstige Lücke in dieser Altersgruppe und erleichtert den aktiven närrischen Übergang vom Kinder- ins Erwachsenenalter. Um die Gruppe noch bekannter zu machen, durften am Sonntag zwei Vertreter nebst Hüttig, den beiden Prinzenpaaren sowie dem Gunkespaar mit auf die Bühne.