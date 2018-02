Ehrung für Prinzenpaare aus dem Kreis in Dietzenbach

Dietzenbach - Sie tragen klangvolle Namen wie Prinz Stefano I. und Prinzessin Patricia I. oder Lennart I. und Katharina II. und kommen aus Hainstadt, Rodgau, Dietzenbach oder einem anderen närrischen Ort im Kreis Offenbach. Von Burghard Wittekopf

Die fünfte Jahreszeit ist wieder eine sehr intensive und arbeitsreiche für die vielen Fastnachts-Prinzenpaare, die sich zu Tollitäten krönen ließen. Insgesamt 22 Kinder- und Erwachsenenprinzenpaare, gefolgt von ihrem Hofstaat mit Garde, Hofmarschall und Adjutant, zogen in den Großen Kreistagssitzungssaal des Kreishauses ein.

Die zahlreichen Fastnachts- und Karnevalsvereine hatten ihre Hoheiten wieder mit prächtigen Kostümen und Insignien wie Krone und Zepter ausgestattet. Hoheitliche Kleider, die für die närrische Zeit in mühevoller Kleinarbeit von vielen Helfern gehegt und gepflegt werden, glänzten und funkelten im Scheinwerferlicht.

Um diese zeitaufwendige und oft anstrengende ehrenamtliche Tätigkeit zu würdigen, haben Kreistagsvorsitzender Bernd Abeln und Landrat Oliver Quilling die „närrischen Hoheiten“ im Kreistagssitzungssaal des Kreishauses in Dietzenbach, im Rahmen eines Empfangs geehrt und mit Orden behängt.

Begrüßt wurden die geladenen Gäste bei einem Sektempfang im Foyer des Kreishauses. Danach ging es zum offiziellen Teil des Abends in den Sitzungssaal. Landrat Quilling ging selbst in die Bütt und läutete mit seiner Rede den „Endspurt der fünften Jahreszeit“ ein. Er würdigte die ehrenamtliche Tätigkeit der Vereine und bedankte sich bei ihnen für die tolle Arbeit mit den Worten „Vorsitzende und Würdenträger, Karnevals- und Brauchtumspfleger, Narren hier im hohen Haus, vernehmt als Dank unsren Applaus.“

Prinzenpaare des Kreises in Dietzenbach geehrt: Bilder Zur Fotostrecke

Er lobte auch die Koalition im Kreis, an deren guter Arbeit andere sich „ruhig orientieren sollten“. Das mit der Fähre in Mühlheim laufe allerdings wohl nicht so gut: „Ein Fährmann ward bislang nicht gefunden.“ Ein Seitenhieb in Richtung Berlin wegen der langwierigen Regierungsbildung durfte ebenfalls nicht fehlen, auch, wenn es ein Tag zum Feiern, Schunkeln, Singen und Lachen sei.

Danach gab es Orden für Kinderprinzenpaare aus Mühlheim, Seligenstadt, Zellhausen, Froschhausen, Hainstadt, Klein-Krotzenburg, Rodgau und Rödermark sowie für die Prinzenpaare aus Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Neu-Isenburg, Mühlheim, Lämmerspiel, Obertshausen, Rödermark, Rodgau, Hainstadt, Klein-Krotzenburg, Zellhausen, Mainflingen, Froschhausen und Seligenstadt. Die Tanzgarde „Blue Fire“ der Fastnachtsfreunde Hainstadt steuerte einen Auftritt bei, orientalisch wurde es beim Tanz der „Skydancers“ der Sportvereinigung Hainstadt und dem Song „Walk like an Egyptian“ von The Bangles. Letztere trugen ein Bild des ägyptischen Pharaos Tutanchamun auf ihren Gewändern. Musikalisch verwöhnt wurde das Publikum mit einem närrischen Gesangsbeitrag des „Hofsänger Gesangsverein Klein-Krotzenburg.“ Den Abschluss machte das Neu-Isenburger Multitalent Thorsten Wszolek mit einem musikalisch-närrischen Beitrag.