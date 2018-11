Dietzenbach - Mit neuem Prinzenpaar, kreativen Tänzen und lustigen Büttenreden hat die 1. Dietzenbacher Tanzgarde den Start in die fünfte Jahreszeit gefeiert. Das ließ sich auch Udo Lindenberg nicht entgehen. Von Sascha Dreger

„Ich grüß’ euch holde Narrenschar, von hier oben wie in jedem Jahr. Doch eins ist heut’ anders, das sag’ ich euch schnell, wir starten die Kampagne diesmal ganz traditionell“, begrüßt der Vorsitzende der 1. Dietzenbacher Tanzgarde, Holger Arnold, pünktlich um 11.11 Uhr unter dem Motto „Märchenhafte Fassenacht“ die närrischen Gäste im Europahaus zum Start in die fünfte Jahreszeit. Unter der Woche war es in den vergangenen Jahren natürlich schwierig, zu dieser Tageszeit zu beginnen, erläutert Arnold. „Endlich fällt der Start mal aufs Wochenende und wir können wie geplant loslegen.“

Von fetzigen Polkarhythmen begleitet wissen die Solotänzer Caroline Krah und Mark Wieser gleich zu Beginn mit Sprüngen und Überschlägen dem Publikum einen Vorgeschmack auf das Bühnenprogramm zu geben. Mit großem Tamtam hält das diesjährige Prinzenpaar Einzug und bahnt sich seinen Weg auf die Bühne. Die Inthronisation führt die letztjährige Prinzessin Angie I. zusammen mit Zeremonienmeister Frank Hilsamer in bester Goethe-Manier mit passenden Reimen aus dem Erlkönig durch.

+ Prinz Rainer I. (zweiter von links) und Prinzessin Jenny I. freuen sich auf die neue Kampagne. © Dreger „Wir heben heut’, das ist bekannt, zwei Narren in den Adelsstand.“, schallt es zur Feier der Stunde von der Bühne. Mit einem dreifach donnernden „Dietzenbach Helau“ feiert das närrische Volk schließlich seine Tollität Prinz Rainer I., Herrscher über den Dietzenbacher Humor und Freiherr zur Playstation sowie ihre Lieblichkeit, Prinzessin Jenny I., Freifrau vom Bersch zu Dietzenbach zusammen mit Hofdame Marina und Hofmarschall Jürgen. Spaß und viel Freude ist das erklärte Ziel beider Hoheiten. „Hauptsache wir können unsere gute Laune ins Publikum transportieren“, wünscht sich Prinzessin Jenny I., die seit 24 Jahren Mitglied der Tanzgarde ist. „Das ist ein echter Kindheitstraum für mich, der hier gerade wahr wird.“ Angriffe auf die Lachmuskeln gibt es derweil vom Urgestein der hessischen Fastnacht, Karl Oertl, und dem Tanzgarde Neumitglied Werner Igl, die mit Büttenreden rund um die Widrigkeiten beim Häuslebau beweisen, dass es immer anders kommt als geplant. „Endlich geht es wieder los“, freut sich Fastnachter Igl auf die kommende närrische Zeit.

Während Moderator Holger Arnold mit Stimmungsraketen die Feierlaune immer höher steigen lässt, wirbeln die Kleinsten der Tanzgarde, die „Little Sweethearts“, als freundliche Trolle mit Hochsteckfrisur über das Parkett und tanzen sich im Sturm in die Herzen der Zuschauer. Als Kämpfer mit Pfeil und Bogen bringen die „Dancing Devils“ die Tribute von Panem auf die Bühne, Frank Hilsamer lässt als fast echter Udo Lindenberg den Sonderzug nach Pankow durch den Saal fahren und gibt den Weg für die „Blue Diamonds“ frei. Als Skelette entführen sie das Publikum nach Mexico und feiern ausgelassen den „Dio de los Muertos“. Nach dem ersehnten Start der fünften Jahreszeit sind sich die Anwesenden einig: „Die allerschönste Sach’ ist Fassenacht in Dietzebach.“