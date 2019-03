Großartige Stimmung bei Hoschebäuch-Sause

Kult-Party mit Männern in Bambusröckchen

+ © Jost Die Hoschebäuch feierten in der Philipp-Köppen-Halle wieder mal eine legendäre Party. Bei ihrem Afrikatanz schwappte die Stimmungswelle hoch. © Jost

Dreieich – Heiß, bunt und laut: Die große Hoschebäuch-Sause in der Offenthaler Philipp-Köppen-Halle ist am Faschingssamstag einmal mehr Treffpunkt für alle Narren, die mal wieder so richtig abtanzen wollen.