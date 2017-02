Närrischer Endspurt bis Aschermittwoch

Dreieich - Nach den Sitzungen an den vergangenen Wochenenden legen die Narren an den tollen Tagen noch einen drauf. Bis Aschermittwoch wird ausgiebig gefeiert. Höhepunkt sind die beiden Umzüge in Götzenhain und Sprendlingen.

Die Weiberfastnacht bei der SG Götzenhain bildet traditionell den Auftakt der tollen Tage. Nach dem rauschenden Auftakt am gestrigen Abend folgt am heutigen Freitag die zweite Ausgabe ab 20.11 Uhr in der SGG-Narrhalla (Einlass um 19.11 Uhr). An Jüngere wendet sich die Teenie-Disco-Party der Bremser für Zehn- bis 15-Jährige von 18 bis 20 Uhr in der SKG-Halle. Die Bremser bitten, den Schülerausweis mitzubringen. Der Samstag startet um 14.11 Uhr mit dem Kreppelkaffee des Sprendlinger Karnevalvereins im Bürgerhaus. Der Kinderfasching der Bremser folgt um 15 Uhr in der SKG-Halle. Die zweite Sitzung Karneval Total der SG Götzenhain steigt ab 19.11 Uhr in der SGG-Narrhalla. Nicht fehlen darf auch 2017 die Hoschebäuch Sause des SKV. Ab 20.11 Uhr geht es in der Philipp-Köppen-Halle rund.

Nach dem Götzenhainer Umzug, der sich am Sonntag um 14.11 Uhr in Bewegung setzt, kann beim Kreppelkaffee des Handballsportvereins in der Langener Straße 69 weitergefeiert werden. Der TSC Bimmbär lädt zum Kinderfasching ab 14.11 Uhr ins Bürgerhaus und der SKV sowie die Susgo ab 15.11 Uhr zum Kindermaskenball in die Philipp-Köppen-Halle. Der Rosenmontag bleibt in Sprendlingen dem Krachmacherumzug der Kita Schulstraße vorbehalten, die ab 11 Uhr durch die Straßen zieht.

Einen solchen veranstaltet auch die Gerhart-Hauptmann-Schule am Dienstag ab 10.11 Uhr durch den Berliner Ring. Der närrische Lindwurm in Sprendlingen setzt sich dann um 15.11 Uhr in Bewegung. Im Anschluss kann gegen 16 Uhr im Bürgerhaus und auf dem Faschingsmarkt am Bürgerhaus weitergefeiert werden. Der TVD öffnet um 14.30 Uhr die Türen der TVD-Halle für seine Kinder-Faschingsparty, während die katholische Pfarrei St. Laurentius ab 15.30 Uhr zum Fasching für die jüngsten Narren und zum Kreppelkaffee ins Laurentiushaus, Eisenbahnstraße 59, bittet. (hok)

Archivbilder: