Das Prinzenpaar herbeigezaubert

Dreieich - Vor vier Jahren präsentierten die Bremser das erste weibliche Dreigestirn der Stadt – und somit stellte sich diesmal die Frage: Wird es 2018 wieder ein klassisches Prinzenpaar geben? Antwort: ja – und nein. Von Enrico Sauda

Gott Jokus hat seit gestern wieder das Sagen und die Fastnachtsleut’ aus der Villenkolonie, die Bremser, präsentieren zum Auftakt gleich ihr neues Prinzenpaar. Doch sie machten es durchaus spannend. Nachdem der Fastnachsschwur gesprochen war, trat „Zauberer“ Gandalf (Carsten Forner) in Aktion. Aber anders als beim Vorbild aus „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ klappte bei diesem Zauberer nicht jeder Trick: So beschwor Gandalf erst einmal zwei „falsche“ Prinzenpaare auf die Bühne der gut gefüllten SKG-Halle: eines, das nur aus Männern bestand – und dann den frisch gewählten Dreieicher Bürgermeister Martin Burlon mit seiner Frau Viola Nimmerrichter.

+ Tanja I. und Tom I. werden begleitet von ihren Töchtern Helena (links) und Becci als Elbinnen. © Sauda Nach dem Medley aller Garden der Bremser – Minettes, Präsidenten- und Funkengarde samt Starlights und Solistin Linnea Jost – kam die „Erlösung“. Bremser-Chef Jürgen Vollhardt mahnte den Zauberer, nun endlich alles richtig zu machen, und der ließ dann das definitive Prinzenpaar erscheinen: Prinzessin Tanja I. und Prinz Tom I. Allerdings standen vier Personen auf der Bühne: Die Töchter der beiden, Becci und Helena, werden die Hoheiten als Elbinnen begleiten.

Prinzessin Tanja (bürgerlich Tanja Schreiber) ist seit fast zwölf Jahren Mitglied bei den Bremsern, dort aber schon viel länger aktiv. Ihr Vater, Georg Neubecker, war viele Jahre lang Senator der Buchschlager Narren und stand oft auf der Bühne. Tanja half 1987 in der Garde aus. Seit 2005 organisiert sie alles rund ums Schmink-Team und sorgt dafür, dass jeder – von den Kleinsten über die Garden bis hin zum Männerballett – toll geschminkt auf der Bühne steht. Auch ist sie Mitglied der Bremserdamen. Neben der Fastnacht ist Reiten ihre größte Leidenschaften, die sie mit ihren Töchtern teilt.

Prinz Tom Schreiber ist seit neun Jahren bei den Bremsern. Von Beginn an war er aktiv und hat sich in das Faschingsleben gestürzt. Seit seinem Eintritt ist er fester Bestandteil des Männerballetts und des Elferrates. Mit den „Sahneschnitten“ stand er bei der Frauensitzung der Bremser auch schon auf der Bühne. In seiner Freizeit surft er gern oder unternimmt mit anderen Bremsermännern Fahrradtouren, geht joggen und kümmert sich um seine Bienenzucht, da er vor einigen Jahren die Leidenschaft des Hobby-Imkerns für sich entdeckte.

Archivbilder

Bilder: Nacht ohne Bremse im Stil der 20er Jahre Zur Fotostrecke

Rebecca ist 23 Jahre alt, arbeitet als Personaldisponentin, und engagierte sich seit 19 Jahren bei den Bremsern. Die 20-jährige Helena ist seit 18 Jahren im Verein und begann schon mit drei Jahren, bei den Minettes zu tanzen. Ein Jahr nach ihrer Schwester folgte auch sie damals in die Garde und ist bis heute aktive Tänzerin der Starlights.

Die Bremser, deren Kampagnenmotto „Zauberwelt“ lautet, bringen also eine komplette Familie an den Start, die die Dreieicher Narren durch die fünfte Jahreszeit führt. Für den noch amtierenden Bürgermeister Dieter Zimmer war es die letzte Inthronisation der Tollitäten in seiner Amtszeit. Und er warnte Ihre Lieblichkeit und Seine Herrlichkeit vor dem Rathausturm. Einfach so habe er in der Vergangenheit das Rathaus noch nie aus den Händen gegeben. Doch nun müssten sich die Narren auf etwas besonderes gefasst machen: auf die Kraft der doppelten Bürgermeister. Denn zu der Zeit sind Burlon und Zimmer dort noch gemeinsam tätig.