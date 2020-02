Über 1000 Narren auf Settchesball in Eppertshausen

Am Sonntagabend herrschte ausgelassene Stimmung auf den Settchesball in Eppertshausen.

Einen super Besuch nebst ausgelassener Stimmung verzeichneten die Veranstalter des Settchesballes am Sonntagabend. Kolpingsfamilie, Katholischer Kirchenchor und St. Sebastian hatten sich aber auch alle Mühe für ein rauschendes Fest gegeben. Bürgermeister Carsten Helfmann und Gattin gaben bis 21.11 Uhr an die frühen Paradiesvögel und anders gekleidete Narren Begrüßungsdrinks aus, derweil im Saal die „Lieblingsband“ schnell allerbeste Partylaune erzeugen konnte. Bis in die frühen Morgenstunden währte das närrische Treiben, das von den Besuchern die allerbesten Noten ausgestellt bekam.

Von Th. Meier