Lokalkolorit begeistert Narren

Ober-Roden – Den Stadtschlüssel hat Bürgermeister Roland Kern schweren Herzens ausgehändigt, das 2018er Prinzenpaar hat seine Insignien ebenfalls übergeben, und die Prinzliche Hofgarde ist für ihre bewachende Rolle nachgewiesenermaßen bestens vorbereitet. Von Christine Ziesecke

Und auch das närrische Volk im Turngemeinde-Saal hat am Samstagabend bewiesen: Es steht voll hinter seinen Regenten Antje und Michael, und die Stimmung ist prächtig – so kann"s weitergehen mit der Rödermärker Fastnacht.

Der seit nunmehr elf Jahren amtierende Sitzungspräsident Sascha Reisert erklärte denn auch nach den ersten Fastnachtshits der „Kiwis“ und des TG-Musikzuges gleich mal, warum diesmal alles so locker ist: „Das liegt am neuen Prinzenpaar: Die Prinzessin kennt sich mit dem Essen gut aus, der Prinz mit Getränken – jetzt weiß auch jeder, warum unser Elferrat so glücklich aussieht!“

+ Engelsgleich: Kalli Huss und Norbert Köhler besangen das „Ober-Röder Paradies“ mit lokalem Klamauk. © Ziesecke Verabschiedet mit mehr als einer dicken Träne im Knopfloch haben sich Sarina I. und Heinz II. Sie waren laut Sitzungspräsident Reisert „ ein Prinzenpaar, das alle Schranken eingerissen hat“. Gemeint war der spektakuläre Zwischenfall am Bahnübergang beim Rathaussturm. Zwischen Prinz Heinz II. und Prinz Michael II. sowie Prinzessin Sarina I. und Prinzessin Antje I. gab"s herzliche Worte und Umarmungen, und schließlich kam auch Bürgermeister Roland Kern bei seiner nun wirklich letzten Schlüsselübergabe nicht zu kurz mit Küsschen und Orden.

Mit eindrucksvollen Worten – vom ganz persönlichen Alltag beginnend bis hin zur großen Weltpolitik – verdeutlichte Sitzungspräsident und Protokollant Sascha Reisert in einer wirklich flammenden Rede: „Wir sind das Volk, und wir sind mehr!“ Vor allem sein positives Mutmachen rund um die Integration bescherte ihm minutenlangen Applaus.

Ähnlich erging es den anderen Reiserts auf der Bühne. Michi, der Jüngste, brachte seine Fangemeinde mit Wort und Gesang zum Toben, und Boris Reisert setzte dem Abend die (Bütten-)Krone auf mit einem unbeschreiblichen Vortrag über seinen pensionierten Vater, der nun ständig die Familie in Aufruhr versetzt, statt sie zu unterstützen, doch stets allabendlich stöhnt: „Was isses so anstrengend, en Rentner zu sein!“

Gegen so viel Lokalkolorit in einem derart geschliffenen Stil hatten die beiden „Gastnarren“, die „Doof Nuss“ Hans Hachenberg aus Köln und „Hiltrud Hufnagel“ alias Petra Giesel aus Frankfurt eigentlich nur derbe und teilweise sehr plumpe Späßchen zu setzen. Sie ernteten viel Gelächter. Doch mehr eigene Ober-Röder Pflänzchen würden solche Auftritte verschmerzen lassen. Hier bei der TG ist die Fastnacht so lokal verwurzelt, dass es eigentlich keine karnevalistischen Gastarbeiter braucht. Durch und durch lokal verwurzelt ist das Duo Kalli Huss und Norbert Köhler. Ihr Musikbeitrag (nach herzerfrischender spontaner Stecker-Suche) mit wechselnden Kopfbedeckungen von Heiligenschein bis Fragezeichen war wieder mal einsame Spitze.

Dass dies auch für die Tanzgruppen gilt, bewiesen eindrucksvoll die Allerjüngsten von der Mini-Garde mit ihrer Astronauten-Party ebenso wie die Midi Jazz Gruppe (bei der die Kinderprinzessin Dascha mittanzt), die Midi-Garde und der Jazz-Nachwuchs. Majoretten oder aktuelle Prinzengarde und erst recht die „Street Life Dancers“. Sie alle zeigen, wie gut die TG mit Tanzgruppen aufgestellt ist, auch wenn der Verein noch so manche Stelle als Trainerin zu besetzen hat. Weit vornedran, zumindest beim Humorfaktor: die Prinzliche Hofgarde unter neuem Regiment.

Allen voran aber steht mit Prinzessin Antje I. und Prinz Michael II, beide aus dem Hause Frank, ein Rödermärker Prinzenpaar, das nach anfänglicher Ernsthaftigkeit schließlich wunderbaren Schwung auf die Bühne brachte, spätestens beim Solo-Beitrag der temperamentvollen Ober-Röder Sängerin Lara Schröder und dem abschließenden Medley der Rödermärker Fastnachtssänger. Sie alle lösten beim närrischen Volk Vorfreude auf die nächsten Wochen bis hin zu Rathaussturm und Orwischer Rosenmontagszug aus.