„Nacht ohne Bremse“: Zuckersüßer Streit im Kühlschrank

Dreieich - Die SKG-Halle bebt – und platzt aus allen Nähten. Denn die Buchschlager Narren von den Bremsern sind auch diesmal wieder in den benachbarten Stadtteil Sprendlingen gepilgert, um es bei der ersten „Nacht ohne Bremse“ so richtig krachen zu lassen.

Unter dem Motto „Willkommen im Zirkus“ feiern die Karnevalisten aus der Villenkolonie bis in die frühen Morgenstunden – und ein Höhepunkt jagt auf der Bühne den nächsten. Zu Beginn gibt es das Intro der Funkengarde, die als Clownsmädchen zu Zirkusmelodien die Gäste aufs diesjährige Motto einstimmen. Gleich nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Marcus Ebert und den Einzug der Bremser übernimmt Peter Schmitz das Kommando als Sitzungspräsident. Er geleitet die Gäste durch ein bunt gemischtes Programm, bei dem es fantasievolle Tänze wie die der 18 Mädchen im Alter zwischen vier und acht Jahren der Minis und Minettes in ihren hinreißenden Schornsteinfegerkostümen zu sehen gibt. Zu einem Medley von Mary Poppins sorgen sie beim begeisterten Publikum mit dem, was sie im vergangenen Jahr einstudiert haben, für ein erstes Highlight des noch jungen Abends.

Tanzen, das können die Buchschlager. Das zeigt auch die Präsidentengarde in Vollendung. Die Gardemädchen und auch die Musik von Bibi und Tina überzeugen das Publikum. Großartige Tänze liefern aber auch das Bremser-Tanzmariechen Ermelinda und das Tanzpaar Tobias und Felisa Jost ab.

Ihr Debüt in der Bütt geben Karin und Carsten Forner, die nach 25 Jahren ihre Flitterwochen getrennt verbracht haben und den Gästen über ihre Erlebnisse berichten. Das Geschehen in der Welt und in Dreieich nehmen „Die Zwei Beiden“, Uwe Vonderlehr und Christian Klementz, aufs Korn: „Vor 40 Jahren wurd’s ein Reich, der edle Name ist Dreieich, nicht allen hatte das geschmeckt, und Widerstand, der war geweckt, doch die Zeit heilt viele Wunden, heute hat man sich gefunden.“

Irgendwann im Laufe der Sitzung kündigt leises Klimpern den Auftritt der Starlights an. Das Geräusch stammt von den wunderschönen orientalischen Kostümen, mit denen die Gruppe das Thema Bollywood zelebriert. Die Showtanzgruppe berichtet tänzerisch darüber, wie die Göttin Hera alias Kim Werner sich einen hübschen Gott aussucht. Die Auswahl zwischen den Göttern Marcus Ebert als Dionysos, Svenja Kahn als Poseidon und Tobias Jost als Zeus fällt ihr – verständlicherweise – nicht wirklich leicht. Begleitet durch Einspieler der Kultsendung „Herzblatt“, die einst von Rudi Carell und später von Rainhard Fendrich moderiert wurde, bieten sie eine zugleich witzige und aufwendige Vorstellung. Später sind es die Babbelschnuten, die das Motto der Kampagne der Bremser aufnehmen und eine abwechslungsreiche Zirkusshow präsentieren.

Bernd Grix als Zirkusdirektor führt durch ein kurzweiliges Programm mit Uwe Vonderlehr als Jongleur, Ruth Hoffelner als Seifenblasenkünstlerin, Primaballerina Karin Schiepe und einigen Programmpunkten mehr.

Zuvor hat schon Plattbabbler Jürgen Vollhardt wortwitzig einen Übergang zu den Babbelschnuten und ihrem Zirkusstück geschaffen. Er habe drei Schwestern, die jeweils einen Freund hätten und seit Wochen ihre Periode nicht bekommen haben. „Was denken Sie, was wir zu Hause für einen Zirkus haben“, ruft Plattbabbler Vollhardt, der sich sehr darüber freut, „dass so viele heiße Feeescher im Saal sind, des feinste Porzellan“, wo er zu Hause doch nur „die Scherben“ liegen habe.

Die Gruppe „Bremsbacken“ überzeugt diesmal mit einem Sketch, der in einem selbst gebauten, überdimensionalen Kühlschrank spielt: Dort streiten sich unter anderem Mozartkugel Antonia Ullrich mit der lila Schokolade Sabrina Bieber, wer wohl die süßeste Versuchung ist, seit es Schokolade gibt. Auch die „Bremser on Stage“ bringen mit ihrer Muppet-Show Stimmung in den Saal. Als Roland Kaiser und Maite Kelly fegen Kristin Ferenc und Béla Waldhauser über die Bühne, auch Ross Antony und Heinz Erhard interpretieren die Mitglieder der Gruppe witzig. Zu guter Letzt, bevor alle Aktiven zum Finale auf die Bühne kommen, heizt das Bremser-Männerballett als Clownsmädchen dem Publikum nochmal richtig ein. (es)