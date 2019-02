Zauberhafte Narretei im Märchenland

Dreieich – Was für eine märchenhafte Sause bei der ersten Nacht ohne Bremse in Sprendlingen. Die Buchschlager Narren bringen bei der SKG vor ausverkauftem Haus ein viereinhalbstündiges Programm auf die Bühne, das wohl keinen närrischen Wunsch offenlässt. Von Nicole Jost

+ Hatten die Lacher auf ihrer Seite: Marcus Ebert (links), Carsten Forner (rechts) sowie Mirko Tadic vom Männerballett. © Jost Das Motto „Märchenwelt“ ist schon in der Bühnendekoration ganz zauberhaft umgesetzt: Die Elfen blicken als Scherenschnitte von den Wänden und auch das Publikum hat sich mit fantasievollen Kostümen oftmals dem Motto angepasst. Nach dem obligatorischen Bremserlied zur Begrüßung ist es den Jüngsten überlassen, das Programm zu eröffnen: Die zehn Mädels zwischen fünf und neun Jahren erobern mit dem Tanz der Trolle sofort die Herzen des Publikums. Nele Bieber feiert eine grandiose Bühnenpremiere: Die Achtjährige steigt mutig in die Bütt und plaudert souverän über ihr schweres Leben als junges Mädchen, das gerne endlich 20 wär’: „Hausaufgaben, Arbeiten und Tests ohne Ende. Wenn das so weiter geht, bin ich bald reif für die Rente. Bio, Englisch, Deutsch und Mathe, wie schön war das, als ich noch Freizeit hatte. Und meine Schultasche schwer wie Blei, dabei hab‘ ich doch nur Handy, Ladegerät, Powerbank, Nintendo und ein paar Hefte dabei.“

Die Zwei Beiden, Uwe Vonderlehr und Christian Klementz, nehmen als weise Einhörner in gewohnter, scharfer Manier sowohl das Weltgeschehen als auch lokale politische und sportliche Themen aufs Korn. Wahlen und Eintracht, von der Lettkaut bis zur Bürgermeisterwahl wird nichts ausgelassen.

Corina Vollhardt, die seit dem letzten Jahr bei den Bremsern in der Bütt steht, berichtet von sinnlosen Diäten und bekommt eifrigen Applaus dafür vom Publikum: “… unser Bauch ist so dick, unser Dorscht is so groß, die Dreieicher Kneipe besuche mer – am Montag geht’s los.“

Sehr lustig die Geschichte aus der Kunstgalerie von Madame Winterstein von den Bremsbacken: Herrlich, wie die ehemalige Prinzessin Antonia in den Pelz der Oligarchen-Gespielin schlüpft und den Herren die Köpfe verdreht. Getoppt wird diese Komik nur von Putzfrau Hilde (Sabrina Sommerlad), die in ihrem Putzwahn das Beuys-Kunstwerk zerstört.

Die Bremser haben eine schöne Überraschung für langjährige Sitzungsbesucher: Die so beliebten Märchenbremser sind wieder da. Sie erzählen die Geschichte von Frau Holle so lustig, dass sie sich selbst immer wieder das Lachen auf der Bühne verkneifen müssen, wenn der Baum leidenschaftlich ruft: „Komm und rüttel mich und schüttel mich.“ Die Märchenstunde nimmt natürlich ein gutes Ende mit der Pechmarie, die für ihre Faulheit bestraft wird, und der Goldmarie als strahlender Gewinnerin.

Die Funkengarde lässt den Mond in der SKG-Halle aufgehen und Plattbabbler Jürgen Vollhardt klagt das Leid der Männer, das sie mit ihren Ehefrauen haben. Die Babbelschnuten greifen das Märchenthema der Bremser auf und bezaubern das Publikum mit Alice aus dem Wunderland. Die Gruppe rund um die aktuelle Prinzessin Tanja zaubert Häschen aus dem Hut, Feen tanzen über die Bühne. Das Männerballett hat die Lacher auf seiner Seite: Nahezu grazil tänzeln die Herren zu „Über den Wolken“ als Wölkchen auf die Bühne, um sich später in einen Regenbogen zu verwandeln. Sogar Hebefiguren bekommen die begabten Männer hin. Die leicht behaarten Beine in den Nylonstrumpfhosen und die mancherorts rutschenden Seidenschlüppis entlockt der ein oder anderen Dame im Saal einen entzückten Schrei.

Als wahre Rampensäue im Team der Bremser entpuppen sich „Die „Bremser on Stage“. Mit ihrem Schlager-Medley in sehr abgefahrenen, knalligen Kostümen bringen sie mit den Klassikern „Herzilein“ oder „Ich will nen Cowboy als Mann“ die Stimmungskurve noch mal ganz nach oben. Zum krönenden Abschluss erzählt die Showtanzgruppe die Geschichte von Arielle in grandioser tänzerischer Qualität.

Diese Woche Freitag, 22. Februar, geht es weiter mit den „Frauen ohne Bremse“.