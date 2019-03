Mühlheimer Narren trotzen „Bennet“

Mühlheim – Gurken, Tomaten und Radieschen können vielleicht ohne, Karnevalisten nicht. Der Rosenmontagszug tauchte in ein Meer aus Plastik, das die Narren vor einem Schauer schützte. Von Michael Prochnow

Doch ein „Müllemer Narr“ lässt sich weder von Regen noch von Sturm aufhalten, und der Mut der Verantwortlichen wurde reich belohnt: Das größte Straßenfest an der Rodau stärkte Stolz und Spaß und hat außer klammen Klamotten keine größeren Schäden zu beklagen. Im Gegenteil, Basaltköpp und Schläächte schienen die dicken Wolken wegzulachen und wegzuschreien. Oder zu schießen, wie die Kanoniere des Karnevalsvereins an der Spitze. Vor allem Fußgruppen hatten vorgesorgt, die Vereinsjacken angezogen, durchsichtige Regencapes übergestülpt und einen Schal um den Hals geworfen. Der Eisbärenpelz erforderte solche Eingriffe ins Erscheinungsbild nicht – das Fell-Kostüm schützte vor den Wetterkapriolen, für die Trägerin blieb’s „außen cool, innen heiß“, wie ein Aufdruck verriet.

Die prachtvollen, knallroten Gewänder der Firedrums schützten ebenso ihre Träger, genauer gesagt, die Anoraks drunter, nicht aber die Noten. Auch das tierische Orchester der Sport-Union marschierte traditionell als Zoo, was fröhliche Rhythmen auf die Strecke brachte. Die jüngsten Zuschauer ließen sich im Buggy mit Regenverdeck auf den Bürgersteig schieben, vor allem die Kinder brachten viel Farbe an den Straßenrand.

+ Bunt und kreativ gekleidet ziehen sie an Rosenmontag durch die Straßen der Mühlenstadt. © Prochnow Ein glückliches Bild gaben die Tollitäten, die durchweg auf hohen Wagen thronten. Zugmarschall Markus Höschele genoss seine Stellung, schaufelte Kamelle runter ins Volk, ebenso das Prinzenpaar Holger und Evelyn, komplett in schützendes Kunststoff gehüllt wie auch die Kinder-Regenten Elias und Rosa, die Lämmerspieler Joey und Isi sowie Obertshausens Lederbaron Matthias und Comtesse Jutta. Sonnaus Karl-Christian Schelzke und weitere Ex-Ritter verteilten auf Schusters Rappen wärmende Grüße aus kleinen Flaschen, nur der aktuelle Würdenträger wurde chauffiert.



Zu den fantasievollsten Nummern zählten wieder Gruppen der Kitas, die sich als Bonbons oder wilde Tiere verpackt in Wagen schieben ließen. Eine super Idee stellten die rosa Vespa-Roller da, die aus einem Skateboard mit größerem Vorderrad und der typischen Frontschürze bestanden. Die in europäische Fahnen gehüllten Grünen stellten Biber Bob per Personalausweis vor, skandierten, „Europa ist geil“. Die Stadtwerke schossen mit Rakete, giftgrünen Außerirdischen und „Energie bis ans Ende der Galaxie“.

Wunderschöne Kraken trugen ihre orange-farbenen Beine am Bund und Muschel-Kronen über den roten Locken, die Dalles-Cowboys hatten einen rollenden Salon an einen Monster-Traktor gehängt. Die Obertshausener „Babbscher Eleven“ huldigten den Regenten ihrer elften Kampagne mit Spielkarten, und bei den „Einhörnern“ des „Toi-Toi-Balletts“ fielen die Plastikhüllen über der weißen Kleidung gar nicht auf! „Leoparden“ zogen Wagen mit Süßigkeiten, das Männerballett der Katholischen Karnevalisten war mit einer Schellack-Disco unterwegs, gefolgt von blau-roten Supermännern und -frauen, sexy und hauteng in Plastik gehüllt.

Spektakuläre Wagen würzten den närrischen Lindwurm. Die „Issgemer Bube’“ aus der Wetterau hatten eine mächtige, mobile Burg mit Wassergraben für ihre „Bembelritter“ gezimmert und auf die „Kreuzzüge“ geführt, die Kleinauheimer Karnevalisten schaukelten ihre Tollitäten auf einem riesigen, knallroten Narrenschiff durch die Mühlenstadt. Manche Laster waren jedoch rollende Litfaßsäulen und fahrende Kneipen, was wenig mit der Fastnacht zu tun hat.