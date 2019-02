Kunterbunte Marathonsitzung bei der Schwarzen Elf

Neu-Isenburg – Eine bunte Schar von Tieren tummelt sich am Samstagabend auf der Bühne der Hugenottenhalle: Unter dem Motto „Michis Zoo“ bietet die Schwarze Elf, also die nun 60 Jahre alte karnevalistische Vereinigung der katholischen Pfarreien Neu-Isenburgs, eine abwechslungsreiche Sitzung, bei der auch Spitzen zum Lokalgeschehen nicht fehlen dürfen. Von Leo F. Postl

Zudem wird die einst von Horst Duhme kreierte Symbolfigur „Michi“ 33 Jahre jung – und Fastnachter mögen bekanntlich krumme Jubiläen als Anlass für besondere Sausen. Bunt kostümiert verfolgt das Publikum in der ausverkauften Huha die Show, für deren Programm mal wieder gilt: „Alles selfmade, worauf wir ganz stolz sind“, wie Sitzungspräsident Stefan Ritzel betont. .

+ Zuckersüße Zoobesucher: Die Schnullergarde der Schwarzen Elf verzauberte das Publikum. © Postl Dann werden sie alle rausgelassen aus ihren Käfigen und Gehegen, die Bewohner von Michis Zoo – die vielen Mäuse, die flinken Äffchen, Löwen, Tiger, die große grüne Schlange Maria (Sator-Marx) und das Krokodil (Günther Marx), das auch noch Geburtstag hat. Und so beginnt ein tierisch-närrisches Bühnenfeuerwerk mit Tänzen und Büttenreden vor einem wieder einmal großartigem Bühnenbild. Dies haben Sabine Zimmermann und Manfred Link mit ihren Helfern gezaubert. Davor tummeln sich, so kennt man das von der Schwarzen Elf, bekannte Akteure und Nachwuchskräfte aus den Reihen des Vereins. „60 Jahre Schwarze Elf und 33 Jahr" Michi, das wollen wir nun feiern“, rufen Prinz Jörg III. und Prinzessin Martina I. alle zur großen Zoo-Party auf. Diese bringen dann die „Mäuse“ der Schnullergarde und die Minikids mit einem fröhlichen Tanzreigen auch gleich mal in Schwung. Da haben Katrin und Lilly Litzenberger alle Hände voll zu tun, um die wuselige Bande im Zaum zu halten.

Plötzlich watschelt ein großer „Schwarzer Frack“ auf die Bühne: Dahinter verbirgt sich Protokoller Thorsten Klees. „Cobra Sartora war einst sehr giftig und hätte sie bald verschlungen, ist aber jetzt sehr nett zu den anderen in der Koalition“, berichtet der Protokoller – diesmal im Pinguingewand – aus dem Stadtparlament. Den Rathaus-Zoo beschreibt er so: „Der Oberaffe turnt auf der schönen Terrasse herum, während der Unteroberaffe in seinem Käfig immer mit einer kleinen Seilbahn hin und her fährt.“

Zu sehen gibt es auch weiterhin allerhand auf der Bühne. Die neuen Damen der Großen Garde legen eine flotte Polka aufs Parkett, die „Cappuccinos“ Wolfgang Paul, Norbert Engl und Stefan Ritzel erfreuen die Narren mit ihren Liedern. Die Sitzung dient auch als Rahmen, um verdiente „Schwarze Elfer“ zu ehren – allen voran Walter Ritzel, den der Vorsitzende Oliver von der Herberg mit dem Michi-Orden auszeichnet.

Große Sitzung der „Schwarzen Elf“ in Neu-Isenburg: Bilder Zur Fotostrecke

Dass es auf der Bühne möglicherweise nicht so glänzt wie sonst, mag daran liegen, dass die Luwwis (Martina Liedtko), also die lizenzierte Putzfrau im Rathaus und rechte Hand vom „Herbertsche“ (Hunkel), dieses Jahr zur Prinzessin avanciert ist. „Ich seh" des Herbertsche in Kittelscherz und mit Putzlappe hantiere“, berichtet sie von ihren Alpträumen. Dabei hatte er sie doch, ohne zu fragen, selbst als Prinzessin vorgeschlagen. Doch ihr Pflichtbewusstsein geht nun so weit, dass sie gar „Putzaamer und Labbe“ unter ihrem Prinzessinnenkleid immer dabei hat – was sie unter dem Jubel der Narren auch beweist, indem sie die Röcke hebt.

Mit der Isenburgerin Anita Bischoff präsentiert sich ein Neuling in der Bütt: Als Zoomitarbeiterin schildert sie ihre Erfahrungen mit Zoobesuchern und anderen Rindviechern. Das Männerballett als „Rolling Funk Meschinscher“ begeistert. Nach dem Tanz der Showformation Funtasia versammeln sich alle Mitwirkenden zum Finale der gelungenen Party auf der Bühne.