Bürgeler Kappenfahrt: Frühlingssonne, Hallau!

Beste Laune, bestes Wetter: Mit bunten Kostümen, schwungvoller Musik und natürlich wieder jeder Menge Kamellen zauberte der närrische Lindwurm in Bürgel auch in diesem Jahr wieder vielen Zuschauern am Wegesrand ein Lächeln ins Gesicht. Insgesamt 46 Zugnummern umfasste die Bürgeler Kappenfahrt.

Offenbach - Ein verregneter Vormittag, Unwetterwarnung – manch einer bangte schon um die diesjährige Bürgeler Kappenfahrt. Pünktlich zum Beginn rissen jedoch die Wolken auf, und den Narren war auf ihrem Umzug strahlender Sonnenschein beschieden. Von Marian Meidel

„Gut Stuss ... Ahoi!“, erschallt es auf der Brandenburger Straße, als der närrische Lindwurm sich bei strahlendem Sonnenschein in Bewegung setzt. Wegen Unwetterwarnungen haben die Jecken ihre Kappenfahrt eine halbe Stunde nach hinten verlegt – zum Glück, denn so entspricht das Wetter, das passgenau zu freundlicher Frühlingsstimmung wechselt, optimal dem heiteren Anlass, und die Narren sehen auch in diesem Jahr wieder viele glückliche Kindergesichter am Wegesrand. Den Kopf des närrischen Lindwurms bildet Oberbürgermeister Felix Schwenke als Schirmherr der Offenbacher Fastnacht mit Nachtwächter Fred Stephan. Der freut sich sichtlich über das Verschwinden der Wolken, die noch bis kurz vor Beginn über der Stadt gehangen sind. „Bei uns“, sagt Stephan und zeigt auf den Himmel, „sind heute nicht nur die Narren blau!“ Auch Stadtverordnetenvorsteher ist an der Spitze des Umzugs zu sehen, mit einer roten Clownsnase im Gesicht und immer einem vergnügten „Gut Stuss“ auf den Lippen.

Ihnen folgt ein farbenfroher Zug aus prächtig anzusehenden Jecken. Eine weibliche Note fügen in diesem Jahr unter anderem die Frauenfastnacht St. Pankratius, der Frauenchor Humoria und die WVO 1923 Turnerfrauen bei, während die Raga-Jugend mit ihrem traditionellen Musik-Lastwagen wieder die richtige Klangkulisse schafft, um spontan das Tanzbein zu schwingen. Die Hochstädter Lärmbelustigung fällt indes nicht nur mit ihren schrillen Kostümen, sondern auch mit überaus wohlklingender Blasmusik auf. Auch die Icebreakers der Stadtgarde Offenbach machen visuell ebenfalls einiges her – in ihren futuristisch glänzenden Kostümen sind sie ein echter Augenschmaus. Und fürs Ohr spielen sie zudem ein paar flotte Rhythmen auf ihren Trommeln.

46 Zugnummern hat die Kappenfahrt in diesem Jahr, über Stiftstraße und Bürgerplatz bewegt der närrische Lindwurm sich ab 15.01 Uhr durch ganz Bürgel – dabei läuft er auch in diesem Jahr wieder so manche Schleife, damit auch möglichst viele Anwohner sich an dem bunten Anblick erfreuen können.

Natürlich ist dabei auch der närrische Hochadel vertreten: Das lederanische Prinzenpaar, Prinz Andy I. und Prinzessin Melli I., verteilen viele der begehrten Kamellen und stecken die Zuschauer mit ihrer guten Laune an. Auch das Kinderprinzenpaar der Ranzengarde, Prinz Felix Leon I. und Principessa Zara I., ist mit von der Partie und winkt gemeinsam mit Hofdame Sina und Mohr Selina vom imposanten Raga-Boot. Dafür ernten sie von den Zuschauern großen Beifall.

Auch dank des überraschenden Sonnenscheins nach einem verregneten Mittag herrscht die ganze Kappenfahrt hindurch beste Stimmung. Dabei hätten die Bürgeler Jecken und ihre Gäste auch problemlos mit weniger freundlichen Witterungsverhältnissen umzugehen gewusst – diesbezüglich haben sie nämlich Erfahrung. 2017 regnete es in Strömen, und ein Jahr zuvor musste der Umzug wegen eines Sturms gar komplett abgesagt werden. Umso schöner, das Petrus den Narren nun schon ein zweites Jahr in Folge wohlgesonnen war.