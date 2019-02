Vom Tanzen und „Paarfischen“

Offenbach – Das Publikum geht „auf und nieder immer wieder“, bewegt sich manchmal auch wiegenden Schritts im Kreis herum, und der Stimmungspegel bleibt den ganzen Abend auf einem hohen Level. Von Harald H. Richter

Kein Wunder, denn sobald die Gemaa Elfer zum „Hallau Galli“ in die diesmal mit 1600 Luftballons geschmückte Alte Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule einladen, ist Ausdauer nötig. „Karneval trifft Tanz“ heißt am Samstagabend erneut das Motto, für dessen Gelingen die Sunset-Life-Partyband unter Leitung von Peter Bauer sorgt. Schmissig der Auftritt des Spielmanns- und Fanfarenzugs Ronneburg unter Stabführung von Jasmin Köhler gleich zu Beginn. Schwungverheißend ist auch das vierstündige Programm, das Jürgen Kofink und Tochter Bianca gemeinsam moderieren. „Wir stehen zwar zu zweit auf der Bühne, aber eigentlich sind wir zu dritt“, freut sich der Elferpräsident. Um Ostern herum erwartet Bianca Nachwuchs. Ob der in einigen Jahren ebenfalls auf der Bühne stehen wird, bleibt abzuwarten. Vorerst übernehmen diese Rolle die Jüngsten des Vereins.

„Schön ist es auf der Welt zu sein“ – das scheint für die Gemaa Minis der Turnabteilung festzustehen. In ihren entzückenden Kostümen führen sie einen fröhlichen Tanz auf und werden vom Publikum mit Beifall – und was den 14 Mädchen fast noch wichtiger ist – mit süßen Leckereien belohnt. Ihre Trainerinnen Melanie Pogadl und Lorena Diehl bekommen die Hausorden der Kampagne, die allen an diesem Abend Auftretenden zuteilwerden.

Das gilt auch für Offenbachs Prinzenpaar Andy I. und Melli I. von Lederanien, das mit Gefolge seine Aufwartung macht. OKV-Ministerpräsident Simon Isser erinnert an den für den 2.2.2020 geplanten großen Karnevals-umzug durch die Straßen der Innenstadt zu „6x11 Jahre Bürgeler Akte“. Dazu können sich Vereine jederzeit anmelden und Spendenwillige ihren Obolus entrichten, etwa durch den Kauf des Sonderordens „Krieh de Kränk Offenbach“ in drei Edelmetall-Ausführungen.

Rund um die Tanzstund‘ dreht sich alles in der närrischen Zwiesprache von Dagmar und Max Winter. Da ist von mütterlichem Anfangszweifel an der Tauglichkeit des Filius, auf dem Parkett eine gute Figur zu machen, die Rede („Ob das was wird mit ihm bis zum Abschlussball?“). Doch bald schon muss die Mama erkennen, dass der Teenager längst zum Mädchenschwarm geworden ist und er im Wissen darum auf dem Parkett wahrhaft zu glänzen vermag. Das passt zum gekonnten Auftritt der Prinzengarde der JSK Jügesheim – zwölf Mädchen und ein Hahn im Korb.

Fastnachtssitzung „Karneval trifft Tanz“ der Gemaa Elfer: Bilder Zur Fotostrecke

Ein verbales Trommelfeuer entfacht Boris Reiser, der ebenso wort- wie gestenreich berichtet, was sein „alter Herr“ im Ruheständler-Dasein so treibt. Gänzlich durchgeplant ist jeder Tag mit Fitnessstudio, Gaumenfreuden und gewissen anderen Gelüsten. „Abends im Bett, da fällt ihm dann ein, was isses so anstrengend, Rentner zu sein.“ Unverwüstlich in der Bütt: Charly Engert als „de Boodo“, witzig wie eh und je. „Bevor ich mich uffrech, is mir’s egal!“ lautet sein Lebensmotto. Jürgen Kofink als Protokoller lässt danach das an Schlagzeilen reiche Jahr 2018 Revue passieren, ruft pointenreich kleine und große Krisen und Karrieren in Erinnerung.

Zwischendurch darf getanzt werden, auch auf der Bühne geht es schwungvoll weiter. Dafür sorgen zum einen die 15 Pretty Girls der Turnabteilung, zum anderen stramme Waden und bärenstarke Kondition des zehnköpfigen Pitschedabbeler Männerballetts aus Hammersbach-Marköbel in seiner Show „Wir Paarfischen“. Bei seinem Auftritt fügt Gerry Dinis („The Voice of Elvis“) noch etliche Hüftschwünge hinzu und lässt die Rock’n’Roll-Ära auferstehen. Den musikalischen Schlusspunkt unter das Bühnenprogramm setzt das Korz-Lang-Fett-Quartett, diesmal in XXL-Besetzung zu fünft und bei jedem Song mit dem begeisterten Publikum interagierend. „Wer es fertigbringt, zu so später Stunde den Saal aufzumischen, der gehört zu den Besten“, zollt Jürgen Kofink Sänger Gottfried Frickel und seinen Musikern Respekt. Kaum jemand denkt danach ans Nachhausgehen, auch wenn es zum Abschluss Luftballons von der Decke regnet. Bis in die Nacht darf weiter getanzt werden, schließlich ist nur einmal im Jahr „Hallau Galli“.