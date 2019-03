Straßenparty bei Wind und Regen nach Umzugsabsage

Rosenmontag verhagelt

+ © beko Wohl dem, der sich gegen die Widrigkeiten des Wetters gewappnet hat und beim Regenschauer rasch die schützende Plane über sich ausbreiten kann. © beko

Seligenstadt - Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ist die Welt in Seligenstadt noch in Ordnung. Doch bereits wenige Stunden später steht fest: Der Rosenmontagsumzug durch Schlumberland muss ausfallen. Von Katrin Stassig