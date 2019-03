Der „Deiwel“ zieht durch die Stadt

Dietzenbach – Am Fastnachtssamstag hat der Narrengott Jokus wohl ein Abkommen mit seinem Kollegen vom Wetter. Als sich der närrische Lindwurm seinen Weg über die Frankfurter Straße durch die Altstadt bahnt, grüßt auch die Sonne die kleinen und großen Narren am Straßenrand mit einem kräftigen „Ditzebach helau“. Von Lisa Schmedemann

Weniger rosig sieht es ein paar Stunden zuvor für Bürgermeister Jürgen Rogg aus, als die 1. Dietzenbacher Tanzgarde mit Unterstützung der Föderation europäischer Narren und des Konzertorchesters Offenbach zum Rathaussturm anrückt. Die Tollitäten Prinzessin Jenny I. und Prinz Rainer I. fordern die Herrschaft über Stadt und Kasse, die der Bürgermeister mit Narrenkappe nicht lange verteidigen kann. Der Jubel der Tanzgarde wird laut, als Erster Stadtrat Dieter Lang zerknirscht den goldenen Schlüssel über die Brüstung des geschmückten Balkons gibt. „Der Bürgermeister kann uns eben nicht widerstehen“, sagt Heike Bernhard-Soltendieck im vereinstypischen blauen Bärenfell. Mit Trubel und Tanz feiern die Narren die Machtübernahme, bevor sich die Narrenschar an die Spitze des Umzuges bewegt.

In der Zwischenzeit kommt Rogg – wenn auch entmachtet – seinen Pflichten nach: Die Sekttaufe des „Deiwels“. „Wir haben uns traditionsbewusst auf diesen Namen geeinigt“, berichtet Klaus Weber, Vorsitzender der Karnevalspiraten, und deutet auf das neue hölzerne Segelschiff des Vereins. „In Dietzenbach sitzt der Deiwel unnerm Dach, doch heute fährt er durch die Stadt“, sagt Rogg, bevor das Sektglas an der Schiffswand in etliche Scherben zerbirst.

+ „Ditzebach Helau“ schallt es aus voller Kehle: Mit 21 Zugnummern ist der Umzug um ein paar Teilnehmer gewachsen. © Dreger

Frisch getauft gesellt sich nun der Deiwel zu den übrigen 20 Zugnummern. So folgen auf den Senatorenwagen kleine Wichtel, Außerirdische mit blauen Gesichtern, Schmetterlinge und Pinguine. Guutsjer, Popcorn und Brause fliegen durch die Luft, doch bleiben nicht lange auf dem Boden liegen, weil flinke kleine Hände sofort zuschnappen. Auch ältere Narren stecken sich gerne mal ein Bonbon zwischen „Ditzebach“ und „Helau“ in den Mund. An ihrem Stammplatz vor der Sparkasse wartet bereits eine 76-jährige Dietzenbacherin auf den Lindwurm. „Schön, dass wieder mehr Laufgruppen dabei sind“, meint sie, die sich „seit Ewigkeiten“ mit Freundinnen den Umzug anschaut. „Wir kennen durch den AGV so viele Leute, die mitlaufen, das ist jedes Jahr einfach schön“, ergänzt ihre Freundin. Auch Rolf von Kiesling, Vorsitzender der Tanzgarde und Senator, bestätigt: „Dieses Jahr waren es mehr Zugnummern und auch mehr Zuschauer am Straßenrand.“ Während der Umzug in Kieslings Augen „rundum gelungen“ war, wünscht er sich für nächstes Jahr mehr Publikum beim Rathaussturm. „Dazu ist jeder herzlich eingeladen.“

Feierwütige kommen schließlich auf dem Harmonieplatz, dem Endpunkt, auf ihre Kosten. Mit Nebelmaschine und Lichtershow heizt Wolfgang Michel die Partymeute ein. Bei Karnevalshits und Evergreens wie „Fantasygirl“ schwingen die Narren das Tanzbein bis in die frühen Abendstunden. Wer dann noch nicht genug hat, den zieht es ins Theater Schöne Aussichten, wo DJ Youngerman die Tanzfläche bis in die Nacht zum Beben bringt.