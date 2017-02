Sprendlinger Karnevalsverein reißt begeisterte Narren mit

Sprendlingen - Der Sprendlinger Karnevalsverein (SKV) stellt in diesem Jahr das Prinzenpaar. Da ist es klar, dass sich die Narren nicht lumpen lassen und ein abwechslungsreiches, umfangreiches, farbenfrohes und kurzweiliges Programm auf die Beine stellen. Von Enrico Sauda

Die Große Fastnachtsschau unter dem Motto „Im Prinzenjahr geht’s rund, mit Fantasie wird’s kunterbunt“ hatte es in sich und sorgte für Begeisterung. Der große Saal im Bürgerhaus ist proppenvoll und Rick Mayfield bringt als Kellner Pierre so richtig Stimmung in die SKV-Narrhalla. Da hält es bei der Polonaise niemanden, aber auch wirklich keinen auf den Sitzen. Sogar die Tollitäten, Ihre Lieblichkeit Matzi I. und Prinz Volker I., samt Gefolge – Fee Angi und General Stefan von Veterano, Haus- und Hoffotograf Reiner und Autopilot Ulla – stehen auf und machen mit. Es dauert anschließend eine Weile, bis alle wieder ihre Plätze gefunden haben und Sitzungspräsident Ingo Claus Peter gewohnt charmant und eloquent weiter durch die närrische Nacht führen kann. Zuvor hat bereits Solotänzerin Lea Waldschmidt gezeigt, was sie kann, und Heiko Harig gab als Oma Gertrud eine Kostprobe seines Könnens. Der aus Mitteldeutschland stammende Künstler mischt in seinem neuen Programm als Oma über die ganze Sitzung mit, bringt sich ein und läutet auch mit großem Tamtam die Pause ein, indem er bei dem Lied „Tränen lügen nicht“ den ganzen Saal mitsingen lässt.

+ Da springt der Funke schnell über: Bei der Polonaise hält es die Besucher der SKV-Fastnachtsschau nicht mehr auf den Sitzen. © Sauda Auch der Fitzelchen-Tanz, der Gardetanz der Kleinsten im Alter von drei bis sechs Jahren, begeistert das farbenfroh und fantasievoll verkleidete Publikum. Es ist übrigens der erste Auftritt für die Gruppe unter der Leitung von Trainerin Miriam Mendez-Blum. Alicia Wagner übt mit den beiden Solotänzerinnen Laura Wagner und Estelle Loncaric-Strejcek, die beide nacheinander zu sehen sind. Auch die Mini-Garde von Trainerin Nathalie Ahrens, der Fitzelchen-Showtanz, bei dem die Kleinen als „Minions auf Bananen“ auftreten, der Tanz der Großen Garde, die von Silke Goth trainiert wird, und der Schautanz der Mini-Garde als Batgirl und Supergirl reißen die Anwesenden mit.

Ein weiteres Highlight des Abends ist die Vorführung der Jahn-Jünger der Sportgemeinschaft Götzenhain (SGG), die eindrucksvoll demonstrieren, zu welchen artistischen Leistungen Turner in der Lage sind. Von Menschenpyramiden über Rollen und Purzelbäume reicht ihre Darbietung. Nach der Pause steht der Schautanz der Großen Garde unter dem Motto „Bollywood“ auf dem Programm. Die Gruppe entführt die Narren auf eine fantasievolle Reise ins schrille und bunte Bollywood. Sie tanzt Geschichten um eine Bollywood-Schönheit und einen geheimnisvollen Prinzen. Außerdem sorgen die Guggemusiker Kerlocher Schnapp-Säck mit ihren fetzigen Rhythmen für richtig gute Stimmung.

Sprendlinger Karnevalverein feiert Fastnacht: Bilder Zur Fotostrecke

Ein weiterer Hingucker ist die Theatergruppe des SKV. Unter der Leitung von Sabine Lein bieten die Mitglieder eine Märchenstunde, bei der eine Erzählerin eine Geschichte vortragen möchte, aber von der bösen Hexe Trulla verzaubert wird. Die will dann erst einmal klarstellen, wie das wirklich so in der Märchenwelt ist. So berichtet sie von dem Ball, bei dem Dornröschen ihren Prinzen treffen müsste, aber es geht – natürlich – etwas gehörig schief. Und dann gibt es da noch die betrunkene Königsmutter „Gin Gin“ und einen veganen Wolf im Rotkäppchen-Märchen.

Isabelle Hartmann, einst selbst Prinzessin, trainiert das Männerballett. Und das versetzt das Publikum in die Welt der Pandora aus dem Film „Avatar“. Erdsoldaten kämpfen darin mit blaugesichtigen Na’vi um die Ressourcen ihres Planeten. Das alles präsentierten die tanzenden Männer mit vielen Verkleidungswechseln zu ebenfalls fetzigen Rhythmen.