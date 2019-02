Götzenhainer Narren im Zuckerschock

SGG-Karnevalisten feiern Fastnacht

+ © Jost Mit Schnauzer und Strampler: In ihren rot-weiß-gestreiften Einteilern turnen sich die Jahn-Jünger bei der SGG-Sitzung in die Herzen der Zuschauer. Sie beeindrucken mit einer Pyramide und lustigen Purzelbaum-Formationen. © Jost

Dreieich – Die SG Götzenhain entführt ihre närrischen Besucher in diesem Jahr in eine kunterbunte Süßigkeiten-Szenerie: Unter dem Motto „Süsses außer Rand und Band – Willkommen im Götzehaaner Candy-Land“ feierte der Sitzungspräsident Jörg Kaut gemeinsam mit Elferrat und Aktiven die erste ausgelassene Sitzung in der Narhalla in der Frühlingstraße.