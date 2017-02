1. Großauheimer Karnevalsgesellschaft begeistert mit Damen-Programm

Großauheim - Rund 500 fastnachtsbegeisterte Frauen ließen am Freitagabend bei der 22. „Ladies Night“ der 1. Großauheimer Karnevalsgesellschaft die Lindenauhalle erbeben. Von Dieter Kögel

+ Das Männerballett der Großauheimer Feuerwehr machte auch als „Blues Brothers“ eine gute Figur. © Kögel Von Erschöpfung nach über vier Stunden Bühnenprogramm keine Spur: Zur Musik von zwei DJ´s tanzte sich das närrische Volk dann durch die lange Nacht. Eine Reise in die „Unterwelt der Narren“ sollte es werden. Das Motto hatten die Organisatoren vorgegeben. Und so tummelten sich in der voll besetzten Halle Hexen, Teufelchen, Vampire und Geister in den fantasievollsten Kostümen. Ein überaus buntes Treiben, bei dem sich die Gäste zur Erinnerung auch gleich mit ihren Freunden im mobilen Fotostudio im Foyer der Halle ablichten lassen konnten. Die Nachfrage nach den Erinnerungsfotos, sie war riesengroß. Natürlich standen die weiblichen Elferräte mit ihren Kostümen den Frauen im Saal in nichts nach. Auch sie hatten Unterweltgarderobe angelegt und residierten in ihrem Spukschloss auf der Bühne. Der Einmarsch des närrischen Rates nach der fulminanten Eröffnungslaserschau keineswegs marschbetont. Vielmehr war Tanzschritt angesagt und das Präsidium führte sich zur Gruselmusik aus der „Addams Familiy“ tänzerisch in den unterhaltsamen Abend ein.

Kerstin Koppke und Diana Riedl führten in lockerer Weise durch das Programm, das vorwiegend tänzerisch geprägt war. Mit sportlichen Hochleistungen wie der Polka von der Prinzengarde der Großauheimer Karnevals Gesellschaft, dem bunten Showtanz der GKG Showtanzgruppe „Halli Galli“. Oder mehr amüsant wie der Auftritt des Männerballetts der Großauheimer Feuerwehr, das aber nicht nur nackte Waden zeigte, sondern die Herren bewiesen auch in den schwarzen Anzügen der „Blues Brothers“, dass sie ihr Metier durchaus bestens beherrschen.

Männerballett war ohnehin angesagt bei der „Ladies Night“. Die Tänzer des MKV Mühlheim begeisterten ebenso wie die der KaKaM Mühlheim oder das Männerballett „Dancing Desaster“. Und mit der schwulen Männertanzgruppe „Pink Tigers“ aus Frankfurt bot der Abend einen weiteren Höhepunkt für die versammelte Frauenwelt, in der am Freitagabend während der Sitzung Männer nur als dienstbare Geister an Theke und Technik zugelassen waren. Und als „Nummernboys“, die auf der Bühne von Programmpunkt zu Programmpunkt leiteten. Ebenfalls in schaurige Kostüme gewandet suchten sich die „Nummernboys“ aber auch immer wieder den Weg ins Publikum, machten den amüsierten Damen im Saal eindeutige Avancen und genossen ganz offensichtlich ihre Rollen als „Bad Boys“.

Tränen lachen war angesagt beim Vortrag von Putzfrau „Aische“ und Frau „Marie“ von „Art on Stage“ in Gelnhausen. Im Ostkreis längst bekannt, hat das skurrile Paar nun auch den Weg in den westlichen Kreisteil genommen, um dem Geist der Integration Nachdruck zu verleihen. Aische ist ja eigentlich bereits integriert, ließ sie die Gäste wissen. „Heirate ich deutsche Mann, krieg ich deutsche Pass, werd ich deutsche Aische.“ Auch wenn für die aus der Türkei stammende Putzfrau manche regionalen Redewendungen wohl ewig unverständlich bleiben wird. „Ach komm, geh fort“, beispielsweise. Da bleibt Aische nur Kopfschütteln. Und das Publikum spendierte für das humorige Zwiegespräch eine vierstufige Rakete.