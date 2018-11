Die Damen können’s besser

Mühlheim - Die Stimmung bestens, die 400 Karten schon Monate vorher ausverkauft: Es war die Premiere, könnte sich aber als Ouvertüre erweisen. Eingebettet in seine 66. Jubiläumskampagne rief der Lämmerspieler Carneval-Verein (LCV) zur Damensitzung „Ladyssimo“ in die Willy-Brandt-Halle. Von Stefan Mangold

Männer hatten nur mit Funktion wie Kellnern, Technik, Vortrag oder als schreibender Zeuge Zutritt.

Männerballett ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Früher reichte es, wenn ein paar mitunter nicht so ganz schlanke Kerle im rosa Tütü auf die Bühne stapften und sich mehr oder weniger elegant drehten, um den Saal zum Brodeln zu bringen. Wenn eine Truppe wie die „Schlüsselrappler“ aus Nidderau heutzutage antritt, dann mit dem Anspruch, zwar Witz und Gaudi zu vermitteln, sich aber auch tänzerisch und sportlich mit Anspruch zu präsentieren. Bei ihrer wundervollen Choreographie aus der Irrenanstalt kann es einen gruseln.

Später werden die Moderatorinnen Angelika Schmidt und Ute Flohrer auch das Männerballett der KaKaM ansagen. Wenn sich der drahtige Kerl mit dem schütteren Haupthaar in Positur begibt, stockt einem der Atem. Der Mann muss ein Urvertrauen in seine Kollegen haben. Mit dem Rücken nach unten lässt er sich nach hinten werfen, wo die anderen Jungs ihn sicher auffangen. Als Zuschauer fragt man sich, wie die das üben. Beim ersten Mal kann so eine Nummer nicht klappen.

Das Männerballett „Funkenspritzer“ aus Weiterstadt trat wie die „Schlüsselrappler“ schon im Hessischen Rundfunk auf. Manche Zuschauerin denkt vielleicht auf die Entfernung beim Anblick eines Tänzers, „der Wandel zur Frau klappt klasse“. Der Eindruck täuscht. So wie sich in Gardeformationen manchmal ein Typ verirrt, mischt sich hier eine echte Frau drunter.

Ein reiner Männersaal wirkt ähnlich deprimierend wie Parteitage in Nordkorea. Wenn jedoch nur Frauen miteinander feiern, gestaltet sich das alles fröhlich und entspannt.

Die LCV-Gruppe „Showtime“ intoniert als erstes den Song „80 Millionen“. Keiner weiß so gut zu schwindeln wie der Sangesfreund Max Giesinger, der behauptet, während fünf Jahren in Berlin erotisch nicht zu Potte gekommen zu sein, bis die aktuelle Liaison auftauchte. Mit dem Refrain „Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen“, lässt sich eine Frau aber sicher charmanter ansingen, als mit dem faktischen „zufällig war sie da, und da hast du sie genommen, sonst wär’ das garantiert mit ‘ner anderen so gekommen“ eines Udo Lindenberg. Von all dem unbeleckt steigt Schlagersänger Patrick Himmel auf die Stühle, ein Kerl mit muskulösen Oberarmen, den manche Frauen unter „Sahneschnitte“ subsumieren. Vielleicht kein Typ für die Ewigkeit, aber die Bekanntschaft im Urlaub oder das kleine Auswärtsspiel zwischendurch. Wenn es nach dem Wunsch des Publikums ginge, könnte Himmel bis zum Ende „Ich war noch niemals in New York“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto“ trällern.

Später singt noch Elvis Presley als Bad Nauheimer GI. Elvis-Imitatoren gibt es viele in der Republik. Das stimmliche Niveau von Gerald Dinis dürfte kaum einer erreichen.

Die Drehungen muss Joey Cerda geübt haben. Lämmerspiels aktueller Fastnachtsprinz mimt die Gardeballerina mit orthopädischen Malaisen: „Meine Bandscheibe jubelt laut, wenn es sie aus dem Knorpel haut.“

Ebenso virtuos schaffen es Daniel Lange und Torsten Schuth bei ihrem Handtuchtanz, zwar viel, aber eben nicht alles zu zeigen.

Claudia Fiala berichtet, wie sie ihren Mann während eines Gesprächs mit seinem Geschlechtsteil belauschte. Der lässt gemeinsame Tage Revue passieren, um bei einer Urangst zu landen: „Stirb mir ja nicht früher weg als ich.“ Am Ende tritt das Männerballett aus Assenheim auf. Und zur After-Show-Party sind dann wieder alle Kerle zugelassen.