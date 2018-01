Sauber verzaubert von den Watzedoniern

Neu-Isenburg - Die fünfte Jahreszeit geht in ihre heiße Phase, die Zeit der Sitzungen hat begonnen. Den Watzedoniern, wie sich die Karnevalsabteilung der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) nennt, gebührt die Ehre, den Reigen närrischer Sitzungen in Neu-Isenburg zu eröffnen.

Und auch bei ihrer mittlerweile 121. Sitzung bieten die TSG-Fastnachter um ihren Abteilungsleiter und Sitzungspräsidenten Horst Knippel eine närrische Show mit viel „Selbstgemachtem“ aber auch Bütt-Gästen aus der Region. Hier ist allen voran der bereits im vergangenen Jahr mit viel Lob bedache junge Collin Murmann zu nennen, der diesmal als „Schulbub“ für viel Lachmuskelkater sorgte. Aber auch Manfred Locher von der Dreieichenhainer Feuerwehr und der durch die Region ziehende Karnevalist Andreas Kraus werden bei ihren Auftritten gefeiert. Das Bühnenbild im Gemeindezentrum von St. Josef, das nun schon seit einigen Jahren zur närrischen Hochburg der Watzedonier avanciert ist, zeigt es allen: „Sauber verzaubert“ lautet das Motto dieser Kampagne.

Einige Karnevalisten haben sich auch in närrische Outfits gehüllt, und alle haben beste Laune mitgebracht. Unter den Gästen sind auch Bürgermeister Herbert Hunkel im langen schwarzen Frackmantel mit seiner Frau Bärbel sowie Stammbesucher wie Dirk Gene Hagelstein zu finden. Hagelstein hat sich diesmal in einem blau-grün gestreiften „Fell“ eines Fantasietierchens versteckt. Bei den Watzedoniern gibt es noch einen kompletten Elferrat – der marschiert unter Beifall pünktlich um 19.31 Uhr in den Saal ein. Und „Horsti“, wie Sitzungspräsident Horst Knippel nur genannt wird, verspricht einen tollen närrischen Abend.

Alles zur Fastnacht in der Region

Dann wird es auch schon richtig laut vor der Tür, eine ganze Horde „wilder“ Musiker will in den Saal. Die Guggefetzband „Roabdigalle“ aus Bensheim macht unüberhörbare Stimmungsmusik. Wie es um den Nachwuchs der Watzedonier-Garde bestellt ist, zeigen die Minis – gerade mal drei junge Tänzerinnen bieten auf der Bühnen ihren Lolipop-Tanz. Aber Joelyn Hof, Melisa Mumninovic und Annalena Sell erhalten umso größeren Applaus. „Wir könnten noch ein paar junge Tänzerinnen gebrauchen“, richtet Knippel einen Appell an die Eltern im Saal.

Dann wird es närrisch-melancholisch: Denn Hajo Düll könnte ein letztes Mal als Protokoller in die Bütt gekommen sein. „Zum letzten Mal in dieser Weise, nehm ich euch mit auf meine Reise, um zu berichten unzensiert, was ist denn so alles passiert“, kündigt der „Kümmler-Karnevalist“ seinen Rückzug an. Als Höhepunkte in der Hugenottenstadt hat Düll den 100. Geburtstag von Liesel Dörr, aber auch das Gastspiel der Haderlumpen und das Waldfest der Kümmler in der Milanschneise notiert.

Ein großes Kompliment gibt’s für den Rollsportverein für das Musical auf Rollen. Er möge es sich noch einmal überlegen mit seiner Entscheidung aufzuhören, meint nicht nur Sitzungspräsident Knippel zu Hajo Düll. Ohne Prinzenpaar geht so eine Sitzung natürlich nicht. Prinz Uwe I. und Prinzessin Andrea I. machen den Watzedoniern ihre Aufwartung und der „Schulbub“ Collin weiß wieder einmal mit seinen Beobachtungen zu begeistern.

Bilder: Watzedonier-Sitzung in Neu-Isenburg Zur Fotostrecke

Holger und Horst Knippel versetzen die Narren im Saal mit ihren Liedern in Stimmung und die Gymnastinnen mit ihrer tollen Turnshow. Myschella Kern erhält für ihren Solotanz ebenso großen Beifall wie die Damen der Garde für ihren Gardetanz und später für ihren Showtanz. Der bekannte Büttenredner ohne Atempause, Andreas Kraus, berichtet von seiner Hochzeit. Ein letzter Höhepunkt ist stets der Tanz des Männerballetts – und auch wenn es auch schon nach Mitternacht ist: Zugabe muss dabei sein.

Und so wird bei den Watzedoniern diese Saison weiter gefeiert: Am Samstag, 10. Februar, sind alle fastnachtsverrückten Kinder mit ihren Eltern eingeladen ins Foyer der Sporthalle im Sportpark. Dort steigt ab 15 Uhr „Kreppel, Kuchen und Musik“. Bei einigen karnevalistischen Spielen gibt es auch etwas zu gewinnen. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Archivbilder

Bilder: Watzedonier-Sitzung in Neu-Isenburg Zur Fotostrecke

Wenn sich dann am Lumpenmontag der närrische Lindwurm durch Neu-Isenburgers Straßen schlängelt, dürfen die Watzedonier natürlich ebenfalls nicht fehlen. Mit Wagen und Garde sind sie dabei. Und nach dem Umzug ist der Lumpenmontag lange noch nicht rum: Alle Jecken laden die Watzedonier „Direkt nach dem Umzug“ zur Party ins Foyer der Sportpark-Halle ein. Eintrittspreis: drei Euro im Vorverkauf, fünf an der Tageskasse. (lfp)