Die Magie der Fastnacht

Neu-Isenburg - Die Schwarze Elf hat am Samstagabend wieder einmal gezeigt, wie Fastnacht geht: Unter dem Motto „Jokus, Pokus – Zauber und Magie“ bot die karnevalistische Vereinigung der katholischen Pfarreien Neu-Isenburgs eine abwechslungsreiche Sitzung.

Das Besondere: Alle Akteure der opulenten Bühnenshow kommen aus den eigenen Reihen. Der Ohrenschmaus und auch die Augenweide in der proppenvollen Hugenottenhalle beweisen: Die klassische Fastnachtssitzung lebt! Und das nicht auf kleinem Fuß. Bunt kostümierte Zauberer, Hexen und andere dem Motto verpflichtete Narren bevölkern den Saal – und haben Spaß an dem mehrstündigen Programm, das am Ende in eine Geburtstagsparty für den Prinzenbegleiter Dennis Milkau übergehen wird. Manche meinen, die Akteure der Schwarzen Elf sollten sich ruhig mal auf die Schulter klopfen, denn es gebe in der Stadt keine andere Sitzung, zu der so viele verkleidete Karnevalisten kommen. Ein großes Lob verdient auch das Bühnenbild, das das Team um Sabine Zimmermann und Manfred Link geschaffen hat.

Sitzungspräsident Stefan Ritzel und seine Elferratsmitglieder, dazu Isenburgs Prinzenpaar, Watz und Oberlump eröffnen den Reigen und ziehen zur Bühne, wo sich – Harry Potter lässt grüßen – der Blick in ein Zimmer von Hogwarts samt Zauberlabor öffnet. Dann übernehmen auch schon die „Icebreakers“, eine unüberhörbare Guggemusik aus Offenbach. Entzücken verbreiten die 42 Kinder der „Formation“ aus Minikids und Schnullergarde. Die Kleinsten verzaubern das Publikum mit „Paulas Traumreise“ mit Feen, Einhörnern, Zombies und Meerjungfrauen. Lacher ernten Luke Junker (14 Jahre) und der elfjährige Julius Litzenberger als echte User der Handy-Generation, die ihre Eltern richtig alt aussehen lassen.

Erstmals wirbeln „Witz & Flitzi“, im echten Leben bekannt als Lilly Litzenberger und Dalina Walther, bei einer Sitzung der Schwarzen Elf über die Bühne und ernten großen Applaus. Auch mit einem neuen Protokoller wartet die Vereinigung auf: Thorsten Klees hat seine Rede ganz dem Motto angepasst, und er macht seine Sache gut. Er rät zum „Hexit“ aus der EU, dann könnten in Hessen nur nette Leute leben – wenn der Isenburger Astronaut Thomas Reiter helfen würde, die Sprendlinger zum Mond zu schießen. Dem Gründer der Schwarzen Elf, Pfarrer Norbert Bachus, bescheidet Klees ein ewiges Leben – denn dieser hatte sich gewünscht, den Aufstieg der Kickers in die Bundesliga noch zu erleben.

Die für derben Humor bekannte „schrecklich nette Familie“ darf auch diesmal nicht fehlen. Mama (Thorsten Appel) ist überhaupt nicht überzeugt, dass sich „das bisschen Haushalt“ von alleine erledigt; dafür ist der kleine freche Zeppelinheim (David Litzenberger) sicher, dass das Schulgebäude nur 1,30 Meter hoch sein müsse. „Ich bin einssechzig und die Schule steht mir bis zum Hals“, begründet er seine Erkenntnis. Jedenfalls ist der Opa (Stefan Ritzel) bestens umsorgt von der Pflegekraft Olga (Oliver von der Herberg).

Die „Maxis“ nehmen die begeisterten Narren mit ihrem Tanz mit ins Reich von Gut und Böse. Und die sonst so ihrem Herbert (Hunkel) zugewandte Putzfrau aus dem Iseborjer Rathaus (Martina Liedko) hegt gar Gedanken, sich als nächste Bundeskanzlerin zu bewerben. Doch bei der Zusammenstellung ihres Parlaments kommen dann doch Zweifel – und sie bleibt auch weiterhin ihrem Herbert treu. Mit einem verrückten Zaubertrank, den der große Zauberer (Torsten von Juterzenka) und sein Lehrling (Dennis Milkau) gebraut hatten, lässt die Showgruppe der Schwarzen Elf einst berühmte Showgrößen wieder auferstehen. Heldenhaft verteidigen dann die Champagner-Girls im Tanz ihr Getränk gegen dunkle Mächte. Ein letztes Mal als „Florian Duo“ stehen an diesem Abend Petra Klein und Werner Konrad auf der Bühne.

„Egal wer wir sind, egal was wir tragen – am Ende können wir es am besten gemeinsam“, so das Motto des mitreißenden Tanzes des Männerballetts. Beim Auftritt der beflügelnden Fee (Benjamin Kollerer) und des Vorsitzenden der Schwarzen Elf, Oliver von der Herberg, als Tänzerin im Tutu bleibt kaum ein Auge trocken. (lfp)