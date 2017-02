Woche des „Feintunings“ in Seligenstadt 

Great, wenn das nicht der Trumpe Donald mit seiner güldenen Schmalzlocke ist: Die Wagenbauer nehmen auch den Machtwechsel in den USA auf die Schippe.

Seligenstadt - Eine Hürde haben die Wagenbauer bereits geschafft: Ihre Zugwagen erhielten den Segen vom TÜV und dürfen sich nach einigen Nachbesserungen am Rosenmontag auf die närrische Tour durchs Städtchen begeben. 180 bis 200 Helfer sind im Dauereinsatz. Von Armin Wronski

„Jetzt sind wir auf der Zielgeraden“, freut sich Wagbauerchef Uwe Edler. Nur noch selten kreischt eine Kreissäge, auch Funkenregen von Schleifhexen oder E- Schweißgeräte sind nur noch vereinzelt zu sehen. Die Figuren auf den rund 16 Motivwagen werden in den letzten Tagen vor dem Rosenmontag literweise mit allen möglichen Farben geschmückt. Es ist die Woche des „Feintunings“, In der Endphase werkeln in der Heimatbundhalle 180 bis 200 Wagenbauer und Wagenbauerinnen. Manche davon wendeten mehr als 20 Stunden wöchentlich dafür auf.

Bis zum sogenannten Richtfest am heutigen Donnerstagabend verarbeiteten die Helfer zum Beispiel 50 Kilo Schweißelektroden, sechs Kilometer Rundeisen, 1 000 Meter Vierkantrohr sowie 3 000 Meter Bretter, Kanthölzer und Dachlatten. Sie dekorierten ihre mobilen Kreationen mit 1,5 Tonnen Farben, verbrauchten 50 Kilo Kleister, 200 Rollen Klebeband, zwei Tonnen Zeitungspapier, 250 Quadratmeter Sackleinen und rund 800 Quadratmeter Span- und Hartfaserplatten. Mit großem Interesse verfolgen auch die diversen Medienvertreter das wuselige Treiben in der Halle, das trotz des teilweise chaotisch anmutenden Durcheinanders nach einem strengen Reglement abläuft. Jede der 20 Gruppen hat für ihren Zugwagen eine Box, in der der Abstand zum Nachbarn teilweise nur etwas mehr als einen Meter beträgt.

Der Sängerchor der Seligenstädter Turngemeinde ist seit dem Jahr 1949 unterbrochen mit einem Zugwagen am Rosenmontag dabei. „Vor diesem Hintergrund sind wir mit Recht stolz, dass sich vor allem junge Menschen für unsere Fastnacht begeistern; dass sie die Tradition in unserem Schlumberland mit Leben erfüllen und auch weiterführen“, lobt Heimatbundvorsitzender Richard Biegel.

„Die Themen der Motivwagen wurden mit den einzelnen Gruppen und Vereinen bereits im Oktober des vergangenen Jahres abgestimmt, damit es keine Doubletten gibt“, fügt Biegel hinzu. Traditionell nehmen die Seligenstädter eher lokale Ereignisse aufs Korn. In diesem Jahr ist es anders: Sie persiflieren auch den Machtwechsel in den USA von Barack Obama hin zu Donald Trump. Präsentiert werden dazu unter anderem Phantasiemotive aus „Tausend und eine Nacht“.

„Am Aschermittwoch ist das alles Geschichte, und die Plattformen der Zugwagen werden wieder abgeräumt. Dabei werden Materialien stofflich getrennt in großen Müllcontainern zur Entsorgung bereitgestellt“, erzählt mit einem Blick in die Halle und einem Anflug von Wehmut Wagenbauerchef Uwe Edler.