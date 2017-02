Narren ziehen durch die Altstadt

Dietzenbach - Voller Erfolg für die Veranstalter, die 1. Dietzenbacher Tanzgarde: Mehr Zugnummern und Gruppen laufen beim Fastnachtszug in der Kreisstadt mit. Die Narren am Straßenrand feiern ausgelassen. Von Sascha Dreger

Nervös stehen kleine Geister, wilde Tiere und Mäuse bereit. Mit ihren Eltern und Erzieherinnen bilden die Kinder der Kitas Brunnenstraße, St. Martin und Kinderland die drei größten Fußgruppen des diesjährigen Fastnachtszugs. Dann setzt sich der närrische Lindwurm, angeführt vom geschmückten Lkw der Tanzgarde, der neben Partymusik auch mit jeder Menge Proviant zum Werfen bestückt ist, in Gang. Mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel kann das Wetter kaum besser sein und trägt zu der ohnehin ausgelassenen Partystimmung bei den wartenden Zuschauern an der Strecke bei.

Als Maus verkleidet ist auch der sechsjährige Max im Zug mittendrin. „Das Süßigkeitenwerfen macht am meisten Spaß“, sagt er. Mit dem Werfen klappt es bei seinem dreijährigen Bruder Ben noch nicht so gut. Dafür entschließt er sich kurzerhand, die Leckereien einfach per Hand an die kleinsten Zuschauer in ihren Buggys zu verteilen.

Neben Drumcorps und Trommelverein, die für rhythmische Klänge sorgen, und dem jodeln der Theatergruppe rund um die Geiltalerin sind auch die Schlachtrufe der Wikinger weithin zu hören. Mit Hörnern, zotteligen Umhängen und Streitaxt mögen sie dem ein oder anderen kleinen Umzugsbesucher anfangs etwas unheimlich vorkommen, zeigen aber bei näherem Hinsehen mit lachenden Augen, dass auch für sie das Verteilen von Bonbons und guter Laune das erklärte Tagesziel ist.

+ © Dreger Leere Stellen auf den Bürgersteigen sind eher selten. Dagegen bilden sich an anderen Orten wahre Party-Hotspots, an denen die jubelnden Narren die Zugteilnehmer begrüßen und den süßen Wurfgeschossen entgegenfiebern. Das ein oder andere Partygetränk, in handlichen, kleinen Fläschchen, wird wohlweislich der Gefahr beim Werfen dann aber doch lieber von Hand zu Hand gereicht, ebenso wie die mit Saft aufgezogenen Einwegspritzen, mit denen das Dietzenbacher DRK die Zuschauer beschenkt.

Auch erstmals in der Kreisstadt mitlaufende Narren wie das Konzert-Orchester-Offenbach (KOO) fügen sich nahtlos in den Straßenzug ein. „Wir sind in diesen Tagen bei vielen Umzügen im ganzen Kreis unterwegs – da darf Dietzenbach nicht fehlen“, sagt KOO-Vorsitzender Bernhard Heckelmann.

Am Ende der Strecke liegt Tanzmusik in der Luft, als sich das feierwillige Narrenvolk zur Abschlussparty auf dem Harmonieplatz versammelt. Die letzten Vorräte an Konfetti werden über den Köpfen von Teufeln, Hexen und Fabelwesen verteilt. Und auch die restlichen Kreppel finden reißenden Absatz. „Der Umzug und die Party danach gehört einfach zum Fasching dazu“, sagt Margarita Wiah, die sich mit Tochter und Freundin gemeinsam als Maikäfer unter die Meute gemischt hat. „Wir feiern jetzt bis zum Ende weiter“, sagt sie und hebt die Hände wieder zum Rhythmus der Musik.

Die höhere Anzahl an Zugnummern und größere Gruppen als in den Vorjahren sind für Cinto Occhipinti vom Zugkomitee der Tanzgarde ein Grund zur Freude. „Die Stimmung war einfach super heute, sowohl bei den Zugteilnehmern, als auch bei den Zuschauern“, sagt er, sicher nicht ohne die Hoffnung, im kommenden Jahr noch mehr Menschen zum Mitlaufen animieren zu können.