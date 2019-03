Wenn in Götzehaa das Einhorn steppt

Wieder viele Besucher

+ © Sauda Kreativ kostümiert: Manch einer der vielen Besucher, die auch aus den umliegenden Städten gekommen sind, zieht die Blicke auf sich. © Sauda

Götzenhain – Prinzessin Tanja mit ihrem Prinzen Tom und den Elbinnen Auctora Helena und Quästora Rebecca haben den schönsten Platz auf dem großen Umzug in Götzenhain: Im eigens gebauten Schloss auf Rädern werden sie am Sonntagnachmittag durch die ausgelassen feiernde Menge in den Straßen des Dreieicher Ortsteils gezogen. Von Nicole Jost