Gelungenes Ball-Jubiläum der Senatoren  

Neu-Isenburg - Der Ball der Senatoren gilt als einer der gesellschaftlichen Höhepunkte der Isenburger Fastnacht – und soll den Lumpenmontagsumzug finanziell sichern. Zur 50. Auflage fällt die Feier am Samstagabend in der Hugenottenhalle besonders glanzvoll aus, nicht nur was die Deko angeht. Vier neue Senatoren schwören diesmal den Eid auf die Iseborjer Fastnacht.

In elegante Roben und feinen Zwirn gehüllt legen Serpil Sarikaya, Conny Sippel, Thomas Kroll und Thomas Leber die Fingerspitzen auf den silbernen Zylinder und schwören im Angesicht der ehrwürdigen Kopfbedeckung ihren Eid. Dieser Moment der Vereidigung neuer Senatoren ist traditionell der Höhepunkt des Balls der Senatoren. Diesmal ist es der 50. seiner Art; zwar nicht unbedingt ein Fastnachtsjubiläum, aber natürlich trotzdem ein Anlass für Senatspräsident Harald Streb, mit seinen Senatoren gebührend zu feiern. Edel und festlich funkelt der Saal, silbern glitzernde Ballon-Monde mit der Jubiläumszahl 50 schweben unter dem Hallendach. Das Dekorationsteam um Renée Steinhaus hat ganze Arbeit geleistet. Und auch alle Besucher, die sich zu den Klängen der Band Kim & Kas im Takt auf dem Parkett bewegen, sind im edlen Zwirn erschienen.

Die begehrten Ballkarten können die Gäste nicht kaufen, ausschließlich die Senatoren laden zu der Veranstaltung ein. „Damit hat der Ball diesen exklusiven Charakter“, betont Streb. Den Lumpenmontag gibt es seit den 20er Jahren in Isenburg, seit den 60er Jahren wird er mit einem großen Umzug gefeiert, erinnert der Präsident an den Ursprung der Initiative der Senatoren. Im Februar 1968 veranstalteten die Unterstützer des Faschings den ersten Ball – damals noch im Grünen Baum. „Bis heute helfen wir, den Wagenbau, die Halle für die Umzugswagen und auch das Prinzenpaar zu finanzieren“, erläutert Streb.