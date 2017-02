Frauenfastnacht in St. Pankratius deckt breites Spektrum ab

Bürgel - Bei der Frauenfastnacht in St. Pankratius gibt es einen Wechsel in der Regentschaft. Nun steuert Burgilla III. das Schiff durch die närrische See. Das Ruder bleibt indes in der Familie. Von David Heisig

Gisela Wiegand-Best ist seit Jahren die Grande Dame der Frauenfastnacht. Dass sich die Regentschaft von Burgilla II. dem Ende zuneigt, ist ihr bewusst. „Ständig suche ich meine Brille. Dabei habe ich sie auf“, kokettiert sie. Im Shopping-Kanal hat sie daher eine Zeitmaschine bestellt, um dem Alter zu entfliehen. Tärähh: Schon steht Burgilla III. auf der Bühne. Die Wachablösung ist gelungen, das Zepter in der Familie weitergegeben: an Tochter Christiane Schwab. Wenn dann die ersten Takte von „Schenk mir dein Herz und ich zeige Dir...“ ertönen und das Publikum mit „...was Dir gefällt, na na na“ einstimmt, wird manche Träne verdrückt. Einfach weiterregieren kommt für die Thronfolgerin nicht in Frage. Eine neue Staatsform ist angesagt. Der nun eingetragene Verein heißt Frauenfastnacht St. Pankratius Bürgel. „Wir wollen die närrische Kultur uns erhalten und sie mit Witz und Humor immer neu gestalten“, ruft Schwab den Untertanen zu. Aufnahmeanträge liegen in der Pause aus...

Die Aktiven der Frauenfastnacht betreten die Narhalla. Das Durchschlängeln durch die Reihen erweist sich als schwierig, tragen die Damen doch große Sterne als Kostüme. „Die Sternstraße ist unsere Galaxie. Hier herrschen Humor und Harmonie“, lautet ihr Motto. Das bleibt den Abend über so... man kennt die Gassenhauer. Bekannt ist auch, dass „Burgilla“ nur einen Mann in ihrer Entourage duldet: Pfarrer Andreas Puckel.

Der steigt als protokollierender Schornsteinfeger auf die Dächer Bürgels. Und lässt nichts aus: Oberbürgermeister Schneider, dopende russische Olympioniken... Auch Donald Trump, ohne den aktuell keine Fastnachtssitzung auskommt, wird von Puckel ordentlich aufs Korn genommen. „McDonald“ habe „vom Rüpel auf Horrorclown“ umgeschaltet. Zum Regierungsgeschäft gehört die Diplomatie. Also empfängt Burgilla III. die Regenten, mit denen sie sich Bürgel teilen muss: das Kinder-Prinzenpaar der Ranzengarde: Prinzessin Vanessa I. und Prinz Keanu I. samt Gefolge. Auch das Offenbacher Prinzenpaar Christian I. und Svenja I. machen ihre Aufwartung. Gelacht wird viel. Ob beim Zwiegespräch vom Hausmeister und seiner Frau („Die Ehe ist die stationäre Aufnahme des Mannes“) oder der Gesangsnummer „Flugschule Korb“ mit dem „besten Karlsson vom Dach“ und dem Pfarrer als Stewardess.

St. Pankratius: Bilder zur Frauenfastnacht Zur Fotostrecke

Vor allem in Garderobe und Make-Up steckt viel Detailliebe. Bei den „Glühwürmchen“ etwa wird es dunkel im Saal. Die Kostüme sind mit Leuchtdioden und -schläuchen verziert. Jetzt wisse er, wie es so sei „nur unter Frauen“, unkt Puckel. Schwab indes ist froh, mit Hochwürden einen ambitionierten Fastnachter zur Seite zu haben. Eingekaufte Karnevalisten kommen indes nicht auf die Bühne. „Da sind wir stolz drauf“, so Schwab. Alles ist selbstgemacht. Auch Faschingsneulinge werden schnell integriert.

„Da simmer dabei, das wird prima“, singt Burgilla III.. Die „Supremes“ legen eine tolle Playback-Show hin. Zum großen Finale wird die Bühne zum Horrorland. Zu Tode erschreckt sich keiner. Lachend wird Auszug aus der Narhalla gehalten. Noch zwei Mal gibt es Gelegenheit, die Frauenfastnacht zu erleben: Die Sitzungen im katholischen Gemeindezentrum sind am 17. und 18. Februar; Beginn jeweils um 19.31 Uhr. Restliche Karten gibt es bei Petra Frey, Tel.: 069/86005015, und Mechthild Kretschmar, Tel.: 069/861231.