Langen – Die Langener Karnevalisten haben ihren Geburtstag sogar zum Kampagnenmotto erhoben: „Ist es wahr – die LKG wird 70 Jahr’!“ lautet der Leitspruch dieser närrischen Saison.

Die ersten großen Sitzungen des Vereins sind schon rum, heute starten die Narren mit der „Ladies Night“ (20. 11 Uhr, Stadthalle) in die tollen Tage. Im Interview spricht Normaen Metzger, der 2018 den Vorsitz vom langjährigen Vereinschef Fred Laloi übernahm, über Tradition, den Nachwuchs und die Herausforderungen der Zukunft.

Herr Metzger, zunächst ein kurzer Blick zurück: Wie kam es denn damals eigentlich zur Gründung der LKG?

Nun, drei Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs sehnten sich die Menschen nach schönen und lustigen Dingen. Vor diesem Hintergrund warben die Gründer der LKG in einer Zeitungsannonce. “Witzbolde und Redefrohe, wie überhaupt jeder, der geneigt ist, mitzutun, wird hiermit höflichst eingeladen“, hieß es darin. Zur Gründungsversammlung des Vereins am 11. November 1948 erschienen damals außer den acht Gründungsmitgliedern weitere 16 Damen und Herren.

Seit 1948 hat sich natürlich viel verändert. Wo setzt die LKG Ihrer Ansicht nach moderne Akzente, wo bleibt sie ihrer Tradition treu?

Äußerlich hat sich das „Kostüm-Outfit“ seit damals gewaltig verändert. So waren die damaligen Aktiven im Vergleich zu heute doch eher „wohl erzogen“ angekleidet. Und vor allem bei den Frauen war alles, an dem man seinerzeit möglicherweise hätte Anstoß nehmen können, „hübsch bedeckt“. Heute ist die Gesellschaft da insgesamt toleranter. Auch bei den tänzerischen Aufführungen merkt man, dass die Zeit nicht stehen geblieben ist. So werden nach wie vor klassische Gardetänze auf Marschmusik in traditionellen Gardeuniformen aufgeführt, jedoch liegt der derzeitige Trend bei den modernen Tänzen wie Polka, Showtanz und Soloaufführungen in glitzernden Tanzkostümen oder mottobezogenen Verkleidungen. Was die Bühnendarbietungen anbelangt, gibt es nach wie vor klassische Büttenreden zu allerlei Themen. Zu nennen wären da die Reden eines Protokollers über politische Possen und regionale Begebenheiten oder die Zwiegespräche zwischen Mann und Frau.

Vor welchen Herausforderungen steht der Verein heute und zukünftig?

Die Herausforderungen, denen sich Karnevalsvereine in der heutigen Zeit und auch zukünftig stellen müssen, liegen zum einen bei der Bewahrung und Verbreitung des karnevalistischen Brauchtums. Zum anderen müssen wir auch zukünftig genug aktive Mitglieder haben, um überhaupt Veranstaltungen auf die Beine stellen zu können. Denn eins ist klar: Was die Besucher und Zuschauer auf der Bühne zu sehen bekommen, ist den vielen ehrenamtlich wirkenden Händen im Hintergrund zu verdanken. Für die Bühnendarbietungen müssen Choreografien geschrieben und einstudiert, für die Büttenreden passende Texte verfasst und Kulissen gestaltet werden. Das bedeutet einen enormen Zeitaufwand, der neben Beruf, Familie oder Schule zu leisten ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Und dazu gehört sehr viel Idealismus jedes einzelnen Vereinsmitglieds.

Die LKG feiert gleichzeitig 50 Jahre Minigarde. Wie steht’s um den Nachwuchs? Ist die Zukunft des Vereins gesichert?

Für jeden Verein ist ein solider Unterbau wichtig, damit auch in Zukunft genügend aktive Mitglieder vorhanden sein werden, um den Fortbestand zu sichern. Bei der LKG gibt es schon recht lange karnevalistische Formationen für Kinder. Angefangen hat dies mit der Minigarde – die heute ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann – gefolgt von den kurz danach ins Leben gerufenen Musketieren, einer Gruppe von kleinen Jungen. In diesen beiden Gruppierungen werden die Mädchen und Buben an das karnevalistische Brauchtum tänzerisch herangeführt. Früher war es aber sehr viel einfacher, junge Menschen für den Karneval zu begeistern und an den Verein binden zu können. Das ist heute durch die vielseitigen Freizeitangebote natürlich schwieriger. Trotz allem konnte die LKG bisher aus eigenen Reihen und auch von außen Mitglieder für sich gewinnen.

Und zuletzt: Zum Geburtstag darf man sich ja etwas wünschen. Was wünschen Sie sich als neuer Vorsitzender für den Verein?

Ich wünsche mir für die LKG, dass uns nie die zündenden Ideen für die vielen Veranstaltungen, die wir bestreiten, ausgehen. Und dass sich auch künftig immer genug Idealisten zum Erhalt des karnevalistischen Brauchtums in Langen finden.

Das Gespräch führte Julia Radgen