Offenbach – Gefühlt ist an diesem Tag ganz Bieber auf den Beinen: Rund 700 Teilnehmer, verteilt auf 26 Zugnummern, verzeichnet am Samstag der Fastnachtsumzug durch den Ortskern, Tausende Menschen säumen die Straßen. Von Veronika Schade

„Das Besondere an unserem Zug ist, dass nur Bieberer daran teilnehmen, bis auf wenige Ausnahmen“, sagt Egbert Färber vom ausrichtenden Heimatverein. Auf das Hofieren der Offenbacher Tollitäten wird bewusst verzichtet – von Anfang an. um ersten Mal rollt der Zug, damals noch in bescheidener Größe, im Jahr 1988 durchs Örtchen. Lediglich 1991 fällt er aus, als überall wegen des Golfkriegs Fastnacht abgesagt wird. Somit ist es dieses Jahr seine 30. Auflage. Der Heimatverein übernahm die Organisation vor 26 Jahren, sie ist mittlerweile nahezu ein Selbstläufer. „Die Vereine und Organisationen, die teilnehmen möchten, kommen von sich aus auf uns zu“, sagt Färber. „Im Dezember melden wir das Ganze bei der Stadt an, zwei Wochen vorher verteilen wir die Zettel an die Anwohner, eine Woche vorher werden die Haltverbotsschilder aufgestellt. Das läuft problemlos.“

Das trifft auch für den Zug zu, dessen Teilnehmer mit ihren fantasievollen Kostümen farbenfrohe Kontraste zum grauen Himmel setzen. Ob Schneemänner oder Vogelscheuchen wie die Zweit- und Drittklässler der Schule Bieber, elegante japanische Geishas oder füllige Sumo-Kämpfer (IGBiF), Obst und Gemüse (Evangelische Jugend Bieber und Markusgemeinde), Pippi Langstrumpf (TGS Fitness), Steampunk (Gewerbeverein) oder Mexikaner (KJB).

+ Viel Freude, ein bisschen Sport und nur ein Hauch von Politik: Bei ihrem närrischen Lindwurm feiern die Bieberer vor allem sich selbst und setzen mit ihren Kostümen farbenfrohe Kontraste zum grauen Himmel. © Schade

Trotz (oder gerade wegen?) der angespannten politischen Lage in Offenbach mit der jüngst vom Stadtparlament beschlossenen drastischen Grundsteuer-Erhöhung gibt es nur einen Hauch von Politik. Die CDU Bieber, die diesmal beinahe nicht dabei gewesen wäre, bekommt auf den letzten Drücker eine kleine Gruppe zusammen, die Freien Wähler geben sich frei von politischem Statement als Gärtner aus und bringen Blumen unters Volk. Nur die SPD teilt gegen die Koalition aus: Als Feuerwehr verkleidet lautet ihre Botschaft „Fällt der Koa der Haushalt schwer, muss halt kommen die SPD-Feuerwehr“ und „Offenbacher, jetzt wird’s teuer, chwarz, gelb, grün erhöht die Steuer.“

Nicht zu beneiden, aber umso mehr zu bewundern, sind diejenigen, die für die Route herausfordernde Fortbewegungsmittel gewählt haben: Die Rhönradgruppe der TGS rollt mit ihrem Sportgerät teils kopfüber durch die Straßen, die Mitglieder des Radfahrvereins Germania zeigen sich akrobatisch auf dem Einrad und stehend auf dem Radball-Rad. Besser haben es diejenigen, die oben auf den Wagen umhergefahren werden. Entsprechend fleißig lassen sie die „Guudsjer“ fliegen, haben aber mitunter das Nachsehen, wenn die Zugteilnehmer ihrerseits von Zuschauern am Rande mit kleinen Stärkungen bedacht werden – ebenfalls eine Bieberer Spezialität.

Weniger erfreulich dagegen ist, dass sich zum wiederholten Mal an der Aschaffenburger Straße in Höhe vom Tegut Jugendliche versammeln, die Alkohol konsumieren. „Letztes Jahr waren es um die 50, sie pöbelten herum, Passanten haben sich kaum vorbeigetraut, am Abend kam es zu Handgreiflichkeiten“, schildert Anwohnerin Katja Zech. Diesmal habe die Polizei viel schneller eingegriffen, lobt sie. Dennoch habe mehrfach der Krankenwagen kommen müssen, um Betrunkene aufzunehmen, teils seien Jugendliche abgeführt wurden.

Dass eine „verstärkte Bestreifung“ vorgesehen sei, bestätigte Polizeisprecherin Andrea Ackermann im Vorfeld unserer Zeitung. Auch Organisator Färber weiß um das Problem, steht in Kontakt zum Ordnungsamt. Damit der Zug Anlass zur Freude bleibt. Für jeden.