„Es gibt klare Wurfregeln“ für Umzug durch Jügesheim

Rodgau - Bis Fastnachtsdienstag ist es zwar noch eine Weile hin. Trotzdem stecken die Fassenachter schon mitten in den Vorbereitungen auf den großen Umzug durch Jügesheim. Wer jetzt nicht ausreichend Guzjer, Konfetti & Co. bestellt, der wird beim närrischen Lindwurm auf dem Motivwagen oder als Fußgruppe nichts zum Werfen oder Verteilen haben. Von Bernhard Pelka

Selgros ist nicht nur in Stadt und Kreis Offenbach der Lieferant für zuckersüße Fastnachtsware schlechthin. Denn nicht nur, was in Rodgau oder Seligenstadt im hohen Bogen beim Publikum am Zugweg in Hüten, Kappen oder Händen landet, kommt von dort, sondern auch die Dieburger Narren greifen gern auf das Sortiment des Markts in Weiskirchen zurück. Dort warten knapp 300 süße Wurfartikel auf Kunden. „Kleine Tüten Popcorn gehen palettenweise“, nennt Betriebsleiter Maik Schneidewind einen Klassiker.

+ Für den Ansturm der Kunden gerüstet: Alessandra Mohs und ihre Kollegen bei Selgros haben genug Süßes da. © Pelka Zu denen gehören auch der Fünf-Kilo-Beutel Bonbonmischung und die viereckigen Kaubonbons. Schon vor Weihnachten hatte Selgros Fastnachtsvereine eingeladen, um bei Sekt, Würstchen und Fastnachtsmusik das Sortiment zu testen. „64 Vereine und Firmen, die mitlaufen bei Zügen, haben teilgenommen.“ Am 3. Februar besteht am Tag der offenen Tür unter dem Motto „Fastnacht“ von 11 bis 18 Uhr nochmals Gelegenheit, das komplette Angebot (auch Partyzubehör und Kostüme) zu durchforsten.

Ein Großabnehmer ist bei Selgros die Abteilung Fastnacht des Jügesheimer Sport- und Kulturvereins JSK. Kein Wunder: Rodgaus größter Verein stellt das Prinzenpaar und das Kinder- und Jugendprinzenpaar. Die närrischen Herrscher schmeißen nicht nur beim Zug, sondern teilen auch bei diversen Staatsbesuchen bei anderen Vereinen, in Kitas, Schulen und Seniorenheimen großzügig Süßes – und manchmal sogar herrliche Blumen – aus. Bis zu 1800 Euro beträgt das Budget dafür pro Kampagne.

Alles zur Fastnacht in unserer Region lesen Sie auf unserer Themenseite.

„Plombenzieher sind nicht mehr dabei“, nennt Vorstandsmitglied Lothar Mark ein Auswahlkriterium. Eher werden Bonbons mit weichem Fruchtkern, Lutscher oder Popcorn ausgegeben. Und das zentnerweise.

+ Wächst: Konfetti aus Holland. Fürs närrische Personal gibt es während des Umzugs „klare Wurfregeln“, sagt Mark. Um Unfallgefahren zu minimieren, müssen die Bonbons in einem Mindestabstand von etwa zwei Metern neben den Motivwagen landen. Zugleich dürfen sie nicht so weit geschmissen werden, dass sie von Hauswänden unkontrolliert zurück auf die Straße prallen. Alle Beteiligten seien angehalten, nicht wahllos zu schmeißen, sondern mit größtmöglicher Umsicht. Außerdem begleitet grundsätzlich Sicherheitspersonal aller beteiligten Vereine die Giesemer Motivwagen zu Fuß.

Trotz des Gesundheitsaspekts verzichtet JSK generell auf Obst als Wurfware. „Das ist zu schwer. Und es ist nicht gut, wenn damit zurückgeworfen wird“, schildert Mark leidvolle Erfahrungen mit üblen Scherzen. „Es genügt, wenn ein Brillengestell herunterfällt“, erwähnt er Schadenersatzforderungen von Zugbesuchern in den vergangenen Jahren.

Alle Fastnachtsumzüge in unserer Region im Überblick

Strikt wehrt sich der Verein dagegen, Werbematerial von Firmen auszuwerfen. „Prospekte machen nur Sauerei auf der Straße, die dann beim Kehren keiner mehr wegbekommt.“ Eine Ausnahme bilden kleine Schwämmchen des Jügesheimer Reinigungsspezialisten Harema, der JSK-Sponsor ist.

Bilder: Narren stürmen Rathaus in Jügesheim Zur Fotostrecke

Null Toleranz gegenüber Alkohol

„Die Schwämmchen werden gezielt übergeben und sind geradezu begehrt, weil sie jeder gebrauchen kann.“ Auf keinen Fall werden Kurze oder andere Alkoholika unters Volk gebracht. „Und es ist während des Umzugs das Rauchen einzustellen.“