Gondel für das Prinzenpaar

Heusenstamm - Das hat es so in der Geschichte des Heusenstammer Fastnachtszugs noch nicht gegeben: In diesem Jahr wird erstmals ein Wagen mitfahren, der ausschließlich für diesen Zweck gebaut worden ist. Von Claudia Bechthold

Seit November verbringt Tom Schönmann einen großen Teil seiner Freizeit in seiner Werkstatt. Doch das tut er nicht etwa, um dort auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten Autos zu reparieren, wie es in der Kraftfahrzeug-Werkstatt an der Ernst-Leitz-Straße sonst üblich ist. Tom Schönmann arbeitet seit dem Herbst an einem Wagen für den Fastnachtszug. Alles hat, wie so oft, am Stammtisch angefangen. Schönmann zählt zu einem Freundeskreis, der regelmäßig gemeinsam zum Segeln, Skifahren und Radeln fährt. Als es eines Tages am Stammtisch hieß, Thomas Priebus, der ebenfalls zu diesem Kreis gehört, werde Fastnachtsprinz, hat Schönmann spontan gesagt, dann baue er einen Prinzenwagen für den Fastnachtszug. Zumal er schon früher rund zehn Jahre lang beim närrischen Umzug dabei war.

Gesagt, getan: Im November schon hat er ein Fahrgestell gekauft. Und dann ging es auch gleich los. Gemeinsam mit seinem Freund Armin Fiedler hat der 53-Jährige einen Aufbau entworfen und Material gekauft. Allerdings musste zunächst am Fahrgestell einiges gerichtet werden. Nicht nur dabei haben ihm seine beiden Mitarbeiter aus der Werkstatt, Michael Karut und Patrick Susic, geholfen – während ihrer Freizeit wohlgemerkt, denn der Werkstattbetrieb musste ja weiterlaufen.

Eine venezianische Gondel haben sie gebaut. Das Motto des Prinzenpaars Elly I. und Thomas III. ist schließlich der Karneval in Venedig. Fast jedes Wochenende hat Tom Schönmann an und auf dem Wagen verbracht. „Das war ganz schön viel Arbeit“, sagt er, und ohne Hilfe hätte er das nicht geschafft. Noch fehlt einiges, aber das Bootsgerippe ist schon gut erkennbar. Aus Teichfolie werde noch eine Umkleidung gebastelt, die hölzerne Verkleidung des Fahrgestells ist schon blau gestrichen, wird aber noch eine Wellen-Bemalung erhalten. Vorne und hinten gibt es zudem je zwei Plattformen. „Die sind für die Lautsprecher“, erläutert Schönmann mit einem leichten Grinsen.

Inthronisation des neuen Prinzenpaares in Heusenstamm: Fotos Zur Fotostrecke

Zu den Helfern zählt übrigens auch seine Lebensgefährtin Bettina, die sich dem Anstreichen gewidmet hat. „Es ist schön, wenn man so ein tolles Team hat“, betont der Werkstatt-Chef. Am Dienstag, 21. Februar, soll der Wagen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt werden. An diesem Nachmittag etwa von 17 Uhr an werden Elly I. und Thomas III. den Wochenmarkt am Bahnhof besuchen. Und dies wollen sie in ihrer fahrbaren Gondel tun. Der Wagen hat übrigens noch einen kleinen Vorteil: Er ist sozusagen recyclingfähig. Schönmann: „Im nächsten Jahr baue ich ihn zu einem Segelschiff um. Dann nehmen wir als Segelteam am Fastnachtszug 2018 teil.“