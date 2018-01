Großauheimer Karnevalgesellschaft huldigt Goldenen Zwanzigern

Neben gelungenen Büttenbeiträgen durften in der Großauheimer Lindenauhalle Gardetänze nicht fehlen. Auch die Ladies-Night der GKG am 19. Januar und die Familien- und Seniorensitzung am 21. Januar stehen im Zeichen der 20er Jahre.

Großauheim - Die 1. Großauheimer Karnevalgesellschaft (GKG) hat einen tollen Sitzungsauftakt geliefert.

Die Besucher in der Lindenauhalle machten am Samstagabend bei der ersten Krauthabscher-Sitzung der Großauheimer Karnevalisten eine Zeitreise mit. Die Goldenen Zwanziger waren zum Thema erkoren worden, und die Gäste folgten dem Motto mit viel Fantasie.

Die Damen hatten die langen Perlenketten herausgekramt, sich mit Federboas geschmückt oder das Kleine Schwarze angelegt, während die Herren entweder in feinen Nadelstreifen aufliefen oder im Schwarz der zwielichtigen Geldmacher aus der Zeit des Wirtschaftswunders vor knapp 100 Jahren. Außerdem wurden seitens der GKG auch Anleihen gemacht bei der Zeit der Prohibition in den Staaten: Die Flasche Bier wurde nur in Tüten aus braunem Packpapier an die Konsumenten ausgehändigt. Die Gäste spielten mit, auch wenn die Sektflaschen vollkommen ohne Tarnung auf manchem Tisch standen. Die Getränke waren ohnehin nicht das Hauptthema in der Lindenauhalle. Vielmehr ging es um die „Krauthabscher.“

+ Pfarrer Wolfgang Bromme war als musikalischer Küster zu erleben. © Kögel Jene Großauheimer Menschen, die sich in grauer Vorzeit vorzugsweise vom rund um den Ort gut gedeihenden Kohl ernährt haben, wie Dr. Sabine Laber-Szillat im Krauthabscher-Gewand mit echtem Weißkraut-Häubchen den Besuchern erklärte. Angeblich haben die Hanauer sogar einmal aus Mangel an Nahrung die Großauheimer Krautfelder geplündert. Und die Verteidiger Hanaus sollen auch mit Krautkugeln aus Großauheimer Erde mangels Kanonenkugeln auf Napoleons Armee geschossen haben. Ganz neue, und eben auch karnevalistische Sichtweisen auf die Schlacht bei Hanau. Doch unter dem Strich haben die Großauheimer, so das Fazit des ulkigen historischen und ins Kraut schießenden Redeausflugs von Laber-Szillat, allen Grund, stolz auf ihr ehemaliges Grundnahrungsmittel zu sein. „Ruft es stolz und schreit es laut: Habscher simmer, Kraut bleibt Kraut!“

Immerhin habe so manche Großauheimerin auch manchen Hanauer in die Knie gezwungen. Die Rundungen des Krauts an den richtigen Stellen bringen laut Laber-Szillat nämlich jede Hanauer „Geelerieb“ zum Schwellen. Das könnte ja der weiteren Verbrüderung des Stadtteils mit der Kernstadt dienen.

Wenn nicht andere Pläne Platz greifen, wie GKG-Vorsitzende Jutta Straub in ihrer Rolle als Protokollerin im Eulenspiegelkostüm verriet. Denn wenn Hanau schon daran denke, sich als Großstadt aus dem Main-Kinzig-Kreis herauszulösen, dann müsse auch Großauheim darüber nachdenken, sich wieder selbstständig zu machen und einen eigenen König zu suchen.

Ortsvorsteher Reiner Dunkel jedenfalls schien von seinem Platz im Elferrat aus nicht abgeneigt, König von Großauheim und Wolfgang zu werden. Statt eines umgebauten Rochusplatzes gebe es dann dort einen Freibier-Brunnen. Nicht nur die einheimischen Gäste signalisierten große Zustimmung, auch die vielen zugereisten karnevalistischen Delegationen sind ob solcher Ideen in närrischer Vorfreude. Der Tourismus in Großauheim könnte jedenfalls boomen. Erst recht, wenn neben dem Freibier-Brunnen auch noch eine für die Damen angedachte Sekt-Quelle sprudeln wird...

Kerstin Koppke und Niko Atzert, die charmant durch das abendliche Programm führten, konnten dank ihres beherzten Einsatzes weitere ausufernde Versprechen verhindern und machten stattdessen Prinz Sascha I. und Prinzessin Martina I. mit einem neuen Zepter bekannt. War der bisherige Stab einfach ein Symbol der Macht, so hat der neue durchaus Charakter. Er ist dem Maskottchen der GKG aus den 60er Jahren nachempfunden. Ein Till Eulenspiegel, der künftig Zeichen der karnevalistischen Würde in Großauheim sein wird. Und das neue Symbol verkörpert den Leitsatz der Proklamation von Prinz Sascha I. und Prinzessin Martina I. augenfällig: „Freut euch, schunkelt, singt und lacht, dass es in Auheim richtig kracht!“