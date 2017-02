Närrische Singstunde des Hainstädter Gesangvereins

Hainstadt - „Café Narrenkappe“ oder einfach „Närrische Singstunde“ - beides trifft den Nagel auf den Kopf und zeigt: Die Harmoniefamilie versteht es, Fastnacht zu feiern.

Nach der Begrüßung durch die beiden Moderatoren Erika Merz und Gerhard Fertig zog der Hofstaat mit den beiden Hainstädter Prinzenpaaren mit viel Helau in den Saal. Das Kinderprinzenpaar Leif I. (Catherey) und Ines I. (Buchheim) sowie das Prinzenpaar der Fastnachtsfreunde Tobias I. (Kaiser) und Carolin I. (Schwab) eroberten die Herzen der Narren im Eiltempo.

Dann folgte Höhepunkt auf Höhepunkt. Tänze, Vorträge, Zwiegespräche, Gesang und Sketche sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Die Garde der Fastnachtsfreunde St. Wendelinus erfreute mit ihrer Darbietung, bevor die Vorträge an der Reihe waren. Christa Fertig erklärte, wie aus einem hässlichen Mädchen eine feine Dame wird. „Kleider machen Leute“ - wie man unschwer erkennen konnte. Die Eheleute Funk - Bertram und Roswitha - gaben so manch tiefen Einblick in ihre Beziehung und kabbelten sich am Anfang lustig, später auch etwas heftig. Erika Merz empfing ihre Freundin Helma Hock zum

Kaffeeklatsch. Dazwischen begeisterte der „Junge Chor“ mit einer tollen Lichtshow das närrische Publikum. Vor der Pause steckte der Frauenchor unter der Leitung von Volker Kolle zum Mitsingen an. Nach der kurzen Auszeit wechselten die Moderatoren ihre Rollen. Aus Erika wurde Eric und Gerhard verwandelte sich in Gertrude - sehr zur Belustigung der närrischen Gäste. Vor allem Gertrude entpuppte sich als Könnerin mit „ihren“ verführerischen Flirtversuchen.

Die „Golden Girls“, Stars aus der HR-Weiberfassnacht, sorgten Hochstimmung im Saal und rissen das Publikum mit schmissigen Melodien und einfallsreicher Choreographie sprichwörtlich von den Stühlen. Ihren besonderen Versuch mit einem erotischen Dinner verriet Gisela Schwarting in anschaulicher Weise. Der Applaus bescheinigte der Rednerin ein gelungenes Debüt bei der Harmoniesitzung. Manfred Merz, der für die Technik und musikalischen Einspielungen verantwortlich war, lud zur Abwechslung zu einer Schunkelrunde ein. Erika Merz begeisterte als Montserrat Caballé, mit Gassenhauern wie „Komm, hol’ das Lasso raus“ bis hin zu „Viva Colonia“ hatte die Boygruppe des Männerchores leichtes Spiel beim Publikum. Ellen Mühlhauser, stellvertretende Vereinsvorsitzende, zitierte Joachim Fuchsberger mit „Altwerden ist nichts für Feiglinge“. Ziemlich ehrlich nahm sie sich selbst und die Veränderungen beim Älterwerden unter die Lupe.

Bevor die Tanzgruppe der Harmonie, trainiert von Silke Bartke, die Zuhörer mit auf eine Deutschlandreise nahm und mit bekannten Melodien tänzerisch begeisterte, erfreute Gerhard Fertig als „Amanda Lear“ (Foto) mit einer authentischen Parodie. Der Saal tobte und forderte Zugaben. Zum Finale war Gerhard wieder Gerhard und Erika wieder Erika, und ein unterhaltsamer Abend neigte sich dem Ende zu.