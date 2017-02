Fastnacht in der Region: Feiern unter besonderem Schutz

Offenbach - Am Fastnachtswochenende wird allerorten ausgelassen gefeiert. Polizei und Sicherheitsdienste haben dann alle Hände voll zu tun. Hinzu kommt die anhaltende Gefahr von Terroranschlägen, die besonderes Augenmerk fordert. Von unseren Redaktionen

+ Um den Frankfurter Umzug vor Angriffen mit Fahrzeugen zu schützen, werden in der Innenstadt Betonpoller installiert. © dpa-Archiv Unter dem Eindruck des Terrorangriffs von Berlin im Dezember geht der Frankfurter Fastnachtszug am Sonntag unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne. Erstmals wird der Veranstalter an verschiedenen Zufahrtsstraßen Betonpoller aufstellen lassen. Diese sollen ein Szenario wie in der Hauptstadt verhindern, als ein Lkw auf einem Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge fuhr, sagte der Cheforganisator des Umzugs, Mario Wollnik, bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts gestern in Frankfurt.

Insgesamt 62 der rund 2,2 Tonnen schweren Poller werden an acht verschiedenen Zufahrten aufgestellt. Wegen der aufwendigen Auf- und Abbauarbeiten der Betonpoller müssen Autofahrer laut Wollnik von 6 bis 20 Uhr mit Verkehrsbehinderungen in der Frankfurter Innenstadt rechnen. Die Kosten steigen nach Angaben des Veranstalters um 30.000 bis 40.000 Euro im Vergleich zu 2015. „Wir haben das Einsatzkonzept nach Berlin angepasst“, sagte Eric Hessenmüller von der Frankfurter Polizei. Man werde mehr Beamte einsetzen als vergangenes Jahr. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Es werde auch mehr Videoüberwachung geben.

In Seligenstadt bauen die Organisatoren auf ein seit Jahren immer wieder nachjustiertes Sicherheitskonzept, das Stadt, Polizei und der Heimatbund als Veranstalter miteinander abstimmen. „Um zu verhindern, dass Lastkraftwagen in das Veranstaltungsgebiet einfahren, werden an allen wichtigen Einfallstraßen Betonblumenkübel aufgestellt und damit die Straßen abgesperrt“, so Erste Stadträtin Claudia Bicherl, die Seligenstadt gut gerüstet sieht. Schließlich gebe es Einlasskontrollen an allen Eingängen zum Zugweg und ein seit mehreren Jahren geltendes Glasverbot. Die Polizei ist an allen wichtigen Stellen im Stadtgebiet präsent. Rettungsdienste, Feuerwehr, DLRG und THW sichern den Zugweg ab. Der Heimatbund als Veranstalter stellt zudem eine große Zahl an Security-Kräften bereit.

Der Fastnachtszug in Dieburg, traditionell am Dienstag, ist einer der größten in der Region. Die Polizei ist dort personell stärker vertreten als in den Vorjahren. „Wir haben die Dienststärke in der Polizeistation Dieburg hochgesetzt, zudem gibt es Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei“, sagt der Darmstädter Polizeisprecher Bernd Hochstädter. Genaue Zahlen wollte er aus einsatztaktischen Gründen nicht nennen. Beamte seien in Uniform und Zivil unterwegs; vereinzelt könnten auch Polizisten mit Maschinengewehr zu sehen sein. Generelle Einlasskontrollen soll es Hochstädter zufolge nicht geben, Stichproben seien jedoch möglich. Bei all dem wollen die Beamten freilich so unauffällig wie möglich agieren. Hochstädter: „Niemand muss sich das Feiern verderben lassen. Die Polizei ist für die Sicherheit da, und sie ist gut aufgestellt.“

Ende vergangenen Jahres hatten sich die Verantwortlichen von Karnevalverein Dieburg (KVD), Polizei, Rotem Kreuz und Stadtverwaltung zusammengesetzt und die Organisation besprochen. Dies, so KVD-Sprecher Wolfgang Dörr, sei aber bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung nichts Besonderes.

In Hanau werden Beamte der Stadtpolizei „nach dem Rechten schauen“, so die städtische Pressestelle. Vorrangig sei es deren Aufgabe, den Verkehr abzusichern. Darunter fällt auch das Durchsetzen des Halteverbots an der Zugstrecke. Aber die Mitarbeiter würden im Fall der Fälle auch „eingreifen, wenn es dazu Anlass gäbe“, erklärt die Stadt. In Maintal werden laut dem Veranstalter an neuralgischen Punkten zusätzliche Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr postiert. Darüber hinaus gibt es starke Polizeipräsenz an Stellen, die bekannt dafür sind, dass sich Jugendliche dort betrinken und randalieren. In Bruchköbel will die Polizei wie bereits im Vorjahr verstärkt Präsenz zeigen.

Die zumeist als Veranstalter auftretenden Vereine müssen sich gewaltig anstrengen, um die verschiedenen Auflagen zu erfüllen. Das Sicherheitskonzept des Mainzer Rosenmontagsumzugs etwa sei 560 Seiten dick, berichtet Michael Bonewitz, Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV): „Für alles, was wir uns vorstellen können, müssen wir uns eine Lösung ausdenken.“ Die Sicherheitskosten hätten sich seit 2010 verzehnfacht, so Bonewitz. In Mainz, wo am Rosenmontag bis zu 550.000 Narren erwartet werden, hatten die Sicherheitsauflagen bereits 2013 ein Loch von 40.000 Euro in die Kasse des MCV gerissen. Daher habe der Verein im Jahr darauf ein neues Marketingkonzept entwickelt. „Wenn die Kosten steigen, müssen wir eben auch die Einnahmen steigern“, sagte Bonewitz. (dpa/epd)

