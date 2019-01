Erstmals Gasse-Fastnacht in der Altstadt

Fahrplan durch die närrischen Wochen

Die CVB-Tollitäten, Prinzessin Marie I. (Malingriaux) und Prinz Christoph I. (Pöschl) wollen heute das Rathaus am Marktplatz stürmen.

Babenhausen – Nach der kurzen, aber heftigen Fastnachtskampagne im vergangenen Jahr, gehen die tollen Tage in diesem Jahr bis in den März hinein. Von den Narren wird also richtig Kondition gefordert, denn in der Kernstadt und den Stadtteilen wird jede Menge Partyspaß geboten.