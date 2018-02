IGBiF-Sitzungen: Humor und Heimatliebe

Bieber - „428 mal Hallau“ und „128 Raketen“ – ob diese Vorwegeinschätzung von Sitzungspräsident Markus Gesser in seiner Eröffnungsrede korrekt war, wird niemand gezählt haben. Von Jan Schuba

Denn zu beschäftigt war das Publikum mit Lachen, Schunkeln und Singen: Zu zwei Sitzungen hatte die „InteressenGemeinschaft Bieberer Fassenacht“ (IGBiF) eingeladen und durfte sich an beiden Abenden über ein voll besetztes Pfarrheim freuen.

Der erste Orden des Abends geht an Protokollant Klaus-Peter Keller, der nach einem Rückblick auf die 40-jährige Geschichte der IGBiF seine Gesamtabrechnung über die #metoo-Debatte und innenpolitische Ereignisse bis zum Appell an die europäische Einigkeit offenlegt. Schon während dieser ersten Nummer machen die Mitwirkenden der IGBiF einigen Besuchern die Ernsthaftigkeit des Abends durch Ermahnungen an den Besuchertischen klar: Unterhaltungen während der Beiträge sind nicht erwünscht.

Drei Urgesteine der Bieberer Fastnacht erobern die Bühne als nächstes: Walter Wüstholz und Peter Noll am Mikrofon sowie Günther Röben am Klavier bekennen sich als „Fans von der BiF“ zu ihrer Vereinsliebe – das gleichnamige Lied haben sie nach seiner Uraufführung vor 40 Jahren jetzt mit einem aktualisierten Text versehen. Belohnt werden die „alten Hasen“ nicht nur mit Orden, sondern auch mit begeisterten Standing Ovations.

+ Das Ballett der IGBiF begeisterte das Publikum als Team von tanzfreudigen Bauarbeiterinnen. © Schuba „She works hard for the money“: Geballte Tanzpower bieten die 13 Ladys des „Bauarbeiterballetts“ (intern nennen sie sich „Die Geilsten“, wie eine Mitstreiterin unserer Zeitung verriet) in violetten Latzhosen und blauen Helmen. Danach betreten „Gerda und Anneliese“ alias Betty Rotbarth und Christiane Gebhard die Rampe. Ihr Vortrag über die „Kirche im Wandel der Zeit“ ist zweifellos der zwerchfellerschütterndste Höhepunkt des Abends: Gemäß der Prämisse „Mehr Schäfsche müsse bei!“ sind sich die beiden Damen einig, dass es „nach 500 Jahren mal wieder Zeit für eine Reformation“ wird. Maßnahmen wie der „Segens- und Hostienautomat“ oder der „Beicht-Drive-in“ sollen essenzielle Bestandteile der „Kersch 2.0“ werden. Inhaltlich äußert gewitzt und auch darstellerisch hinreißend verpackt ist diese Nummer schwer zu toppen.

Es folgt eine traditionelle Darbietung – die beiden „Bänkelsänger“ Stephan Färber und Sebastian Kurt. Von der GroKo über Europa, Trump, Fluglärm bis zur AfD kriegen dabei alle ihr Fett weg.

Zwischendurch wird auch Pfarrer Jozef Madloch begrüßt, mit dem Narhallamarsch von der Hausband „Sometimes“ aus Heusenstamm. Übrigens sind die knackigen Liveklänge der mehrköpfigen Combo ein echter Mehrwert des Abends.

Natürlich darf ein waschechter Gardetanz nicht fehlen – zumindest kündigt Markus Gesser ihn vor der Pause als solchen an. Aber statt zierlicher Tanzmariechen mit hochfliegenden Beinen treten zwei ziemlich stachelige Debütantinnen auf: Unter Zopfperücke und Gardekleidchen verbergen sich Gerhard Faller und Fred Bauer, die sich in ihrem Sketch an Radschlag und Hebefigur ausprobieren.

Der zweite Teil der Sitzung stimmt mit verschiedenen musikalischen Liebeserklärungen an den Heimatort dann schon auf die Party danach ein: „So’ne Party gibt’s nur in Bieber“ singen die „Scheppsingers“, die schon seit einigen Jahren fester Bestandteil der Bieberer Sitzung sind. Hier werden Nik P. und Helene Fischer verrockt und die Besucher zur Polonaise gebeten.

Zur IGBiF kann längst nicht jeder, es gibt strenge Aufnahmekriterien – behauptet jedenfalls der Vortrag von Michael Zimmermann, Martin Jäger und Margarete Ludwig. „Herr Zimmermann“ muss seine Witzigkeit unter Beweis stellen und dazu seine intellektuellen Fähigkeiten mit psychologischen Tests und vor allem durch einen zuverlässigen Lügendetektor überprüfen lassen.

Das Damenballett der IGBiF, unter das sich auch klammheimlich einige Herren gemischt haben, zollt der Vorreiterin der Emanzipation, Pippi Langstrumpf, seinen Tribut.

Bevor es auf das große Finale zurollt, steuert Fred Bauer einen Hauch von Kabarett bei: Sich selbst am E-Piano begleitend, erklärt er den Zuschauern, was alles „paradox“ ist, wie der Politiker, der „mit allen Wassern gewaschen, aber dennoch nicht ganz sauber“ ist. Bei den Gästen sorgt das für Lachtränen, ebenso wie die Seitenhiebe der Bieberer auf Offenbach, die auf einer Bieberer Sitzung einfach dazugehören.

Den Abschluss bilden die Jungs der „5 Jahreszeiten“. Zu Songs wie „Wenn ich an Bieber denk“ oder „Wenn über Bieber die Sterne tanzen“ werden beim Elferrat und im Publikum schnell die grüngelben Schals mit der Aufschrift „Heimatort“ gezückt.

Auch nach dem großen Finale mit der Bieberer „Hymne“ „Wir sind alle mit Leib und Seele Bieberer“ mit allen Beteiligten auf der Bühne ist noch nicht Schluss: An der Sektbar wird bis tief in die Nacht kräftig weitergefeiert.