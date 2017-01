Importschlager für Babbscher in Obertshausen

Beim Karnevalsverein regieren Chris I. aus Offenbach und Eva Lotta I. aus Mühlheim

+ © M. Chris I. und Eva Lotta I. werden am Samstag als Lederbaron und Comtesse inthronisiert. © M.

Obertshausen - Zwei Importschlager regieren in dieser Kampagne den Karnevalsverein „Die 11 Babbscher“ und die Narren in Obertshausen: Christopher Mayer vom Bieberer Berg ist Lederbaron Chris I. , Eva Christina Jakob aus der Mühlenstadt trägt als Eva Lotta I. die Insignien der Comtesse. Von Michael Prochnow

Immerhin - er ist an der Gathof-Kreuzung in Hausen aufgewachsen, zog erst vor zehn Jahren in eine ehemalige Babbscher-Fabrik in Bieber, die den Eltern gehört, und residiert dort unterm Dach. Chris lernte in Frankfurt den Beruf des Orthopädie-Technikers und kam nach der Bundeswehrzeit 2007 ins Sanitätshaus Schneider & Piecha, das seine Eltern führten. Mit der Meisterprüfung 2011 übernahm der Baron Laden und Werkstatt vom Vater. Früher beschäftigte er sich hauptsächlich mit Prothetik mit einem Schwerpunkt auf Biomechanik und Bewegungsdiagnostik, erläutert er dem Laien. Heute konzentriert sich Chris auf neurologisch kranke Kinder und Sportler - auf Prothesen, Einlagen und Physiotherapie. Nicht von ungefähr lebt er an den Ausläufern des Bergs! Seine Hoheit bezeichnet sich selbst als eingefleischten Fan der Kickers, ist Mitglied im Club Adrenalin Offenbach. Dabei war er gar nicht fußballinteressiert, „ich wurde in der Schule immer als letzter in die Mannschaft gewählt“. Doch der Vater weckte den Geist des Bergs in ihm. Chris war ein starker 100- und 400-Meter-Läufer, bis sich Knieprobleme meldeten. Jetzt hilft er also anderen, diese Probleme loszuwerden.

Im Fanclub gestaltet er Banner, organisiert Fahrten zu Auswärtsspielen und Choreographien für die Ränge, kann aber auch „gemütlich Spiele genießen“. Kickers-Anhänger seien „leidensfähig, aber zuversichtlich. Der Aufstieg kommt, irgendwann …“. Aktuell trainiert der Regent für einen Thriathlon, braucht auf zwei Rädern 26 Minuten für 20 Kilometer. Außerdem sammelt Chris I. Filmrepliken aus Science-Fiction-Filmen, Raumschiffe von Lego, Lichtschwerter von Star Wars und Laserkanonen aus Star Trek. Damit kann seine Freundin ganz gut leben. Aber mit einem Karnevalsprinzen? „Sie war etwas zwiegespalten“, formuliert der Jedi-Ritter vorsichtig und erklärt: „Jetzt geht’s noch, so eine Rolle kriegst du nur einmal im Leben.“ Außerdem ist Chris stellvertretender Chef des Babbscher-Rudel, der Männer-Show-Tanz-Gruppe. Ex-Baron Micha Schmidt hat den 31-Jährigen „auf dem Gewissen“. Er habe nach dem Tanzen gefragt - „ich hab’ einfach Ja gesagt“.

Evas Augen kleben auf dem Waschbrettbauch des Lederbarons. Sie ist in Lederanien zwischen Babbscher-Werkstätten geboren und aufgewachsen. Der Opa war Metzgermeister im Schlachthof, und dort befand sich auch die Firma des Vaters für Anlagenbau. Er vererbte der Diplom-Ingenieurin und Architektin die Affinität zu technischen Geräten. „So richtig glücklich bin ich im Bauhaus“, gesteht die Besitzerin einer Betonmischmaschine. Die Mutter brachte als Italienerin das Temperament mit.

Die ersten Babbscher lernte sie bei Skifreizeiten mit der Katholischen Jugend Hausen und mit der evangelischen Dekanatsjugend kennen. Damals war schon Babbscher-Mitgründer Ollo Murmann dabei, und Eva Lotta hat für 50 Leute gekocht. „Ich stand mehr in der Küche als auf der Piste - und noch vor der Gründung der Babbscher auf der Mitgliederliste.“

Heute lebt sie am Rande der Mühlheimer Altstadt. Früher ruderte sie im Verein. Dann lachte sie sich eine 120 Jahre alte Doppelhaushälfte an. „Die hab ich alleine von Grund auf saniert“, zwei Jahre lang, inklusive Waschhaus und Plumpsklo. Dann ist sie mit der 23-jährigen Tochter und ihrem Vater eingezogen.

Wasserratte Eva hat auch den Segelschein gemacht, kam mit ihrem Freund in den Club Kanu Alpin in Aschaffenburg, „eher Hausfrauen-Level“, winkt die Sportskanone ab. Bei den Babbschern sprüht sie vor Ideen, ist stets dabei, Neues zu entwickeln. „Das war schon immer so“ gibt’s bei der Comtesse nicht. Ihr Partner stammt aus dem Bayerischen Wald und leide gerade ein bisschen, „der kennt keinen Fasching“, diagnostiziert Eva Lotta. Die neue Herrscherin hat „bei gemeinsamen Studienarbeiten mit schwulen Kommilitonen“ allerlei Leckereien kennen gelernt, so das Kochen mit Chartreuse, einem süßen, französischem Likör. Und natürlich beherrscht sie „mehr als Pizza und Spagetti“, wirbt sie: „Ich kann bayerisch“. Am Samstag werden Chris I. und Eva Lotta I. auf dem Gelände der TGS Hausen als Lederbaron und Comtesse inthronisiert.