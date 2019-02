Jugendsitzung der Sportfreunde Rodgau: Pinguine im Scheinwerferlicht

Hainhausen – Mit dem Motto „Eiszeit“ brachte auch die Jugend der Sportfreunde den Saal zum Kochen. Sinja-Malou Paul eröffnete als findige Forscherin.

Im Saal ist ihr Funkdialog mit der Basis zu hören, sie sah mit dem Blick durch den Vorhang einen Eispalast und glaubte, Neandertaler entdeckt zu haben. Die Stimmung war prächtig und der Beifall steigerte sich bei allen Akteuren zur Rakete. Schön herausgeputzte Pinguine wuselten ins Scheinwerferlicht. Sie steppten nicht nur, bis hin zum Charleston war alles zu sehen. Die Gruppe „Sloopies“ zeigte, dass die Sportfreunde reichlich Talente haben. Die Pinguine wurden von Kathrin Barral, Saskia Witt und Anja Roth, bestens für den Tanz vorbereitet.

In Blau und glitzerndem Weiß trat Aurelia Prebezak als Eisprinzessin auf. Der Kälte entfloh sie in eine Höhle, in der Louis Helmer als Yeti gerade Ruhe suchte. Beide tanzten zu einem fetzigen Abschluss. Der Saal jubelte.

Als ältere Herren kamen, die Söhne Rodgaus (Till Eser, Max und Luke Engelmohr, Dennis Wehrle, Emil Rauch und Marius Schlaich) etwas mühsam auf die Bühne. Singend berichteten sie eindrucksvoll von früheren Heldentaten auf der Skipiste.

Als Gast vom TSC Dance Move Steinheim konnte Wolke Merz begrüßt werden. Sie zeigte einen eindrucksvollen Tanz als kleiner Eisbär, der auf dem Nordpol mit großer Sehnsucht nach einem Freund sucht. Ihr flogen die Herzen junger und älterer Zuschauer zu, da hätte sich gleich ein Spielkamerad gefunden. Beifall auch für ihren Trainer Kevin Niederreiter.

Es wurde akademisch. Björn Halbroth brillierte als Professor mit einem Herz für Tiere in Lebensmitteln. Mit Flipchart ausgestattet berichtete er über das kurze Leben der Cornetto-Hörnchen, die bei 18 Grad Minus ihren Lebensraum im Supermarkt haben. Ständig bedroht von ihren Fressfeinden. Unterstützt wurde er von den Fressfeinden der Langnesen Zoe Heldt-Schmidt, Alina-Sophie Urban und Lucia Zivcic, die aus Weiskirchen, Jügesheim und Dudenhofen kamen.

Celine Helmer bot nun wieder etwas fürs Auge und fürs Herz. Die Sportlerin präsentierte einen Solotanz voller Kraft, Eleganz und Harmonie. Auch sie und ihre Trainerin Nicole Meusel wurden mit viel Beifall belohnt.

Bilder: Jugendsitzung der Sportfreunde Rodgau Zur Fotostrecke

Die Guggemusik beendete den ersten Teil der Sitzung. Zunächst standen Sinja und Louis allein mit ihren Instrumenten auf weiter Flur und vermuteten die anderen Guggemusiker noch an der Theke. Aber dann kam der volle Einsatz. Silke Seum gab den Takt an. Nach der Pause ein Wechsel in der Moderation. Max Werner verabschiedete sich. Seine Aufgabe übernahmen souverän Lilly Esslinger, Luna-Marie Paul und Louis Helmer, genannt die 3 L.

Jetzt hatten die Kleinsten ihren Auftritt. Die Wasserflöhe wirbelten als drollige Schneemänner und -frauen, voller Konzentration, aber auch mit viel Spaß und Abwechslung in ihrer Tanzdarbietung, über die Bühne. Ausgedacht und einstudiert von Anja Roth, Sabine Quell, Saskia Witt und Emilie Hahn.

Die Söhne Rodgaus als junge, alte Herren trauten sich noch jede heiße Party zu. Der Beweis folgte auf den Fuß mit dem Lied von Cordula Grün, bei dem es alle im Saal von den Stühlen riss.

Ein besonderes Schmankerl war erneut der Solovortrag von Janina Kuhner als Eisverkäuferin. Den Schlusspunkt setzte die Jugend-Piratengarde. Ein Gardetanz mit allen musikalischen und tänzerischen Finessen folgte. Steffi Helmer und Annika Mathes haben als Trainerinnen hervorragende Arbeit geleistet.

Das neue Moderatorenteam läutete das Finale ein, bei dem noch ein herzlicher Dank an alle Helfer ging, die zu der gelungenen 1. Jugendsitzung beigetragen hatten. Alle freuen sich nun auf die 2. Jugendsitzung am kommenden Samstag, 9. Februar, mit dem Rodgauer Jugendprinzenpaar. (siw)