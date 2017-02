„Aus dem Stau – mit Helau“: Kappenabend der „Elf Babbscher“

Obertshausen - Die Fastnacht hat es ins 21. Jahrhundert geschafft. Am Wochenende raste sie „Aus dem Stau – mit Helau“. Das Kampagnenmotto des Karnevalvereins „Die Elf Babbscher“ prägte seine zwei Sitzungen im fast ausverkauften Bürgerhaus. Von Michael Prochnow

Die Älteren kennen noch die sonore Stimme von Egon Hoegen. Sie folgte der Titelmusik, die wie das Stakkato einer Massenkarambolage klingt. Die gut gemeinten Ratschlägen zur Verkehrssicherheit auf der Leinwand über der Bühne unterbrach ein Gruß von Babbscher-Vorstand Michael Möser: Noch zwei Wochen müsse er auf der „Insel“ verbringen, womit sein Krankenbett gemeint war. „Ich geb’ alles für die Fastnacht und bereite schon die Kampagne 2018 vor“, versprach er und forderte ganz amerikanisch: „Babbscher zuerst!“ Video-Einspieler gehören so selbstverständlich zum Programm des Karnevalvereins wie die mottogerechte Ausstattung. Blinkende Warnbaken geleiteten die Gäste aus dem Stau vorm Eingang in den Saal, Verkehrsschilder, Lichtzeichen, Hinweistafeln und eine Fahrbahn als Bodenbelag führten vor Bars und Theken. Trotzdem – die Babbscher können auch traditionelle Sitzung. Und dazu gehört der erhobene Zeigefinger des Vorsitzenden: „Still sein und zuhören“, mahnte Andreas Murmann, „singen und schunkeln“.

Und aufstehen, ergänzte Moderator Sebastian Leinweber, bei Ein- und Ausmarsch der Künstler! Kein Problem. Wer sich in die Höhle des Helau begibt, der weiß, dass er gefordert ist. Und weil auch die heitere Form militärischer Zucht nicht ohne Hierarchie funktioniert, jubelte das Volk nach den Vorständlern den Regenten zu. Comtesse Eva Lotta I. forderte mal gleich den Ausbau der A3 auf elf Spuren, inklusive „Narren-Rettungsgasse“.

Logisch, denn „überall stehste rum“, im Supermarkt, vor der Waschanlage, bei Bäcker, Metzger, Post und selbst im Damen-Klo. Lederbaron Chris I. beklagte die „Fahrbahn-Verengung“ vorm Ausschank. Mit großen Reden hielten sich die Babbscher zurück, Ex-Baron Michael Schmidt hielt aber eine. Von wegen Fake News, der Reporter der Tageszeitung wurde auf der Jagd nach Nachrichten schon mit dem Rad auf der A3 gesichtet! Falsch sei dagegen, dass der Bürgermeister an den E-Stationen vorm Rathaus nur sein Handy auflädt.

Trump, Putin und andere „alternative Fakten“

Richtig sei, dass Pfarrer Hofmann Hunde und Katzen segnet – und falsch, dass er ihnen die Beichte abnimmt. Leider stimme es, dass man mit Bussen die Welt bereisen könne, aber nicht in Hausen zu den Discountern komme. Der Fahrer von „De.Bus“ geißelte im Obertshäuser Schnodder-Platt auch Trump, Putin und andere „alternative Fakten“. Noch eine Tatsache: Schmidt konstruierte in Tag- und Nachtarbeit die prächtige Ausstattung des Hauses!

Peter Bayer im Steak-Gewand konnte seine Tochter Stefanie alias Ex-Comtesse Eule im Karotten-Kostüm nicht für die Fleisch-Lust gewinnen. „Das ist bei Männern genetisch bedingt“, erklärte er. Müsli und Körnerfutter lasse Menschen pupsen, manche könnten so schon mit Biogas heizen. Mit ähnlich viel Nach-Druck schilderte „Geschäfts-Mann“ Oliver Murmann die Vorgänge rund um die Klobrille. „Und die Moral von der Geschicht’ - im Bobbes gibt’s kaa Licht“, lautete seine Erkenntnis. Der Griff in die Schüssel brachte ein Bild des US-Präsidenten zu Tage, denn „an Dummheit grenzt jetzt Mexiko und Kanada“. Die Jungs von der Tanzgruppe Rudel hatten sich in keifende „Omas“ mit Fistelstimme verwandelt, die „Opas“ stierten in den „Playboy“ und tanzten im Bärenfell.

Tanzen! Junge Damen aller Altersgruppen haben bei den Babbschern den Brauch entdeckt – und neu erfunden! Die Papas trugen die „Blue Little Stars“ auf den Schultern herein, danach streckten „Biene Majas“ ihre Flügel aus. Die „Blue Magic Kids“ zeigten in Kleidern, in die sie noch reinwachsen, richtigen Gardetanz, die „Butterflies“ krochen als Gespenster durch die Reihen und sprangen als „Ghostbuster“ auf die Bühne.

Die „Blue Diamonds“ sind auf dem Weg in die Zweite Bundesliga, wo die „Blizzards“ längst zu Hause sind. Die „Häuser Gretchen“ bewegten sich als Glücksspielerinnen rund um „Money“. Mit rasendem Applaus ließ das Publikum Solistin Sara Hagemann für ihren Tanz um die Zeit hochleben. Die „Piraten“ des Hausener Männerballetts hatten dem Baron den Michel stibitzt, die Puppe mit den Herrschaftssymbolen musste er an der Bar auslösen. Der vergrößerte Jugendchor 2000 jubilierte mit Vize-Leiter Tobias Roth, „die Getränke sind frei“. Fehlen die trommelnden Node-Babbscher, die von den befreundeten Icebreakers der Offenbacher Stadtgarde mit Gebläse unterstützt wurden. Die zwei Pausen füllten die Steinheimer „Holzköppe“ mit viel Schlager.