Kappenfahrt in Bürgel: Party mit Schirm und Poncho

Burgilla - Es ist schon etwas ärgerlich: Pünktlich mit der Berjeler Kappenfahrt beginnt auch der Regen. Erst tröpfelt’s nur, dann gießt’s. Aber sowohl die marschierenden als auch die am Wegesrand stehenden Narren machen das Beste draus. Von Sarah Neder

Schirm raus, Regenponcho an und stets ein donnerndes „Gut Stuss? Ahoi!“ auf den Lippen. So wehrt man sich im östlichen Stadtteil Offenbachs gegen mieses Wetter. Für passende Fastnachtsstimmung trotz der Regengüsse sorgt sofort die Offenbacher Stadtgarde. Rhythmische Trommelschläge der Icebreakers fordern zum Tänzchen auf. Melodischer musiziert der Spielmanns- und Musikzug aus Frankfurt und stimmt während eines kleinen Paradenstaus den Doris-Day-Klassiker „Que Sera Sera“ an.