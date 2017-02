Indianer, Mäuse und Raubkatzen

Dietzenbach - Zum Beben haben die jungen Dietzenbacher Narren das Bürgerhaus beim Kinderfasching der Tanzgarde gebracht. Von Sascha Dreger

Mit jeder Menge Spiel, Tanz und guter Laune feiern klein und groß in ausgelassener Stimmung beim Kinderfasching der 1. Dietzenbacher Tanzgarde im Bürgerhaus. Während Indianer mit Cowboys ausgelassen herumtoben, sich Bienchen mit Raubkatzen ein Stelldichein geben und Superhelden das Geschehen genau im Blick behalten, hält sich die fünfjährige Viktoria erst mal auf Papas Arm versteckt. Für einen kleinen Schmetterling scheinen dort, auf der Tanzfläche, auch viel zu viele Gefahren zu lauern, da heißt es erstmal genau beobachten, bevor es ins Getümmel geht.

Von der Bühne ertönt derweil die Frage: „Seid ihr alle da?“. Das verhaltene „Ja“ der Besucher ist den Tanzbären Katja und Cinto noch viel zu leise. Nochmal: „Kinder, seid ihr alle daaa?“. Mit einem ohrenbetäubenden „Jaaa“ beweisen die kleinen Gäste, mit welch großer Feierlaune sie im Capitol erschienen sind. Beim Ententanz oder dem Fliegerlied kommen sie ihrem Bewegungsdrang nach. Wer es lieber etwas ruhiger angehen möchte, findet beim Malen, Erbsenklopfen oder dem heißen Draht Beschäftigung abseits des Trubels.

Die Tanzwilligen schauen zur Entspannung indes den Solo-, Show- und Gardetänzen der Tanzgarde oder Bühnenspielen wie der Reise nach Jerusalem zu, bevor sie mit dem roten Pferd wieder das Parkett zum Beben bringen. Mit begeistertem Klatschen, spürbarem Trampeln und lautem Pfeifen führen die Kinder auch die Kommandos für die Stimmungsraketen perfekt aus und lassen diese mit viel Spaß in den Nachmittagshimmel steigen.

Große Narren kommen bei der Faschingsparty der Tanzgarde diesen Donnerstag, 23. Februar, um 19.11 Uhr im Europahaus (Offenthaler Straße 75) auf ihre Kosten. Höhepunkt der Dietzenbacher Fastnachtssaison ist der Umzug, der am Samstag, 25. Februar, um 15.11 Uhr in der Frankfurter Straße startet.

Eine Polonaise, bei der alle immer wieder an der Bühne vorbei kommen, nutzt die Jury zum Aussuchen der besten Kostüme. Eine Maus, ein Superheld und ein kleiner Pinguin sind am Schluss die Sieger – und vorbei an den vielen verkleideten Mamas und Papas zieht die nächste Karawane freudig weiter durch den Saal.