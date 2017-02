Kinderfastnachtszug ist gelungene Generalprobe für Rosenmontag

Seligenstadt - Klein, aber fein: Der aus 18 Zugnummern bestehende Kinderfastnachtszug schlängelte sich gestern durch die Altstadt vorbei an vielen bunt verkleideten und geschminkten kleinen Narren. Von Oliver Signus

In punkto Farbenpracht wetteiferten die Teilnehmer mit den Besuchern um die Wette. Den Straßenrand säumten Piraten, Fabelwesen, Polizisten, Räuber, Feuerwehrleute und Tiere aller Art. Skeptisch blickten die Allerkleinsten aus ihren Eisbären- oder Pinguinkostümen. Wie in jedem Jahr entsandten Schulen und Kitas und Kirchengemeinden ihre Delegationen, teilweise mit mehr als 100 Teilnehmern, wie etwa die Emmaschule.

+ Auch fröhlich sein macht sehr müde. © Hampe

Weit vorne waren die bunten „Fledermäusjer“ von St. Cyriakus dabei, gefolgt von den Vogelscheuchen der Froschhausener Alfred-Delp-Schule und den Piraten der Kita Käthe Münch. Zwischen die fidelen Fußgruppen mischten sich als zusätzliche Stimmungsmacher Mitglieder des TGS-Musikcorps". Sie heizten mit flotten Sambarhythmen ein, manche Daunenjacke erwies sich bei den Zuschauern am Straßenrand als überflüssiges Kleidungsstück. Eine hohe Tollitäten-Frequenz bestimmte den zweiten Teil des Zuges. So ließ sich das Froschhausener Kinderprinzenpaar Noah I. (Siefker) und Prinzessin Lia. I (Kops), begleitet von einem rund 60-köpfigen Hofstaat, ebenso feiern, wie das Kinderprinzenpaar der TGS, Prinz Paul I., (Best) und Prinzessin Nina II. (Unger), das selbstverständlich ebenfalls mit großem Gefolge unterwegs war.