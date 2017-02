Schunkeln wie im Hofbräuhaus in Klein-Auheim

Klein-Auheim - Dass die Klein-Auheimer feiern können, bewiesen sie einmal mehr bei der Kostümsitzung der 1. Karnevalgesellschaft (1. KG) in der TSV-Halle. Für das bunte Programm aus Tänzen, Büttenreden und Gesang gab es bei der Premiere am Samstagabend viel Beifall. Von Matthias Grünewald

Ganze Delegationen himmlischer Dienstmänner saßen einträchtig neben hochdekorierten Admirälen, verführerischen Diven der 20er Jahre und den hochwohlgeborenen Durchlauchten der befreundeten Karnevalvereine, vom Klein-Auheimer CV oder aus der Kernstadt. Wäre da nur nicht die alte Rivalität der Staanemer und Klanaamer. Als „alpines Prinzenpaar, das vom Berg herunter ins (Klein-Auheimer) „Tal der Tränen gekommen ist“, stellten sich die Tollitäten Steinheims in ihrer Grußbotschaft vor, um dann doch versöhnlich die Feierlaune der Klein- Auheimer zu loben. Die Replik ließ nicht lange auf sich warten. „Die hat wohl ihren Führerschein in Staanem gemacht“, hieß es aus der Bütt angesichts einer tolldreisten Autofahrerin, die vom geliebten Neuwagen des Vaters nur die Nummernschilder zurückbringt.

Und auch Feuerwehrmann Karl Heinz Ladwig konnte sich in seinem Vortrag zum Fest der Wehr im Klein-Auheimer Wald einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Das können noch nicht mal die Steinheimer machen.“ Doch bei aller freundschaftlicher Rivalität – gefeiert wurde gemeinsam. Dafür haben die KGler um Sitzungspräsident Stefan Schönberg und Vize Jürgen Dräger ein großes Programm mit Tanzgruppen, Büttenreden und viel Musik zusammengestellt.

Die Kleinsten durften den Abend eröffnen. Und schon zu Beginn verzauberten die Sweet Angels das Publikum. „Als Fassenachter kann mer redde wie einem der Schnabel gewachsen ist“, so der Sitzungspräsident. Kein Blatt vor den Mund nahm daher auch Protokoller Jürgen Dräger bei seinem Jahresrückblick auf 2016 - von AfD bis Donald Duck. „Es läuft gewaltig was schief in der Welt“, so der Mann in der Bütt. Dabei schonte er auch die Klein- Auheimer nicht. Der Protest um das geplante Seniorenheim ist für ihn „ein Egoismus, der zum Himmel stinkt.“

Bilder: Sitzung der 1. Karnevalsgesellschaft Klein-Auheim Zur Fotostrecke

Doch neben einer spitzen Zunge können sich die KGler auch auf ihre tollen Showtanzgruppen verlassen: Dancing Angels, Wild Angels, United Angels oder Magic Angels. Die Gardetanzgruppen begeisterten ebenso wie das Bläserensemble Sound of Knerrn, das vielköpfig und soundgewaltig den Saal rockte. Seine Interpretation von „In München steht ein Hofbräuhaus“ wurde zum Schunkelhit.

Musik, Schunkeln und gute Laune, das ist auch das Metier der Hellebachfinken. Die Gesangsgruppe animiert die Gäste nun schon seit 57 Jahren zum Mitsingen. Dass der Abend dann ein langer wurde, versteht sich von selbst. Schließlich kommt die „fünfte Jahreszeit“ nur einmal im Jahr und mit dem Toi-Toi-Ballett und der KG-Musicalgruppe standen noch weitere Höhepunkte auf dem Programm. Die Kostümsitzung der KG wird am 18. Februar ab 19 Uhr in der TSV-Halle wiederholt.