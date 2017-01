Krönungsschau des OKV begeistert gut 900 Karnevalisten

Offenbach - Vor gut 900 feierfreudigen Gästen brannte am Samstagabend der OKV in der ausverkauften Stadthalle ein furioses Feuerwerk der guten Laune ab. Zeitweilig wurde es brechend voll auf der Bühne. Von Harald H. Richter

Ein erwartungsvolles Publikum über fünf Stunden zu unterhalten will gelernt sein. Das beherrscht der OKV auch im 82. Jahr seines Bestehens. Die Dachorganisation der Offenbacher Karnevalisten um Klaus Kohlweyer hat mit Programmschmied Manfred Reißmann einen Mann in ihren Reihen, der von dem Augenblick an, da das Feuerwerk der guten Laune gezündet wird, die Zuschauer in den Narrenmodus versetzt. „Was gibt es Schöneres als Sonnenschein, das sind die Narren aus Offenbach am Main“, lautet das Motto der Session. Das spüren vor allem Prinz Christian I. (Christian Rahn) und Prinzessin Svenja I. (Svenja Caligari) während der von viel Applaus begleiteten Krönungszeremonie, während der unter den Augen des Elferrates um Sitzungspräsident Simon Isser den neuen Regenten Lederaniens große Sympathie entgegenschlägt. In ihren vom Atelier Jansen maßgeschneiderten Kostümen in den Traditionsfarben Blau und Weiß machen sie eine tolle Figur. Das funkelnde Krönchen auf dem Haupt der im väterlichen Salon gestylten Frisur verleihen Svenja Caligari betörenden Glanz. Auch der Nachwuchs erhält die gebotene Aufmerksamkeit. Bürgels Kinderprinzenpaar Keanu Trupp und Vanessa Kirschner wissen sich ebenso gekonnt in Szene zu setzen wie ihre erwachsenen Vorbilder.

Showspektakel, Comedy und Elemente der traditionellen Fastnacht geben dem Abend Würze. Dafür sorgt neben dem Trio Big-T-Musik als Hausband das Heddemer Dreigestirn. Dank ihrer perfektionierten Kunst der Verwandlung parodieren die Mimen als Kleinwüchsige in einer furiosen Revue die Schlagerszene. Ihre Partyhits halten das Publikum nicht lange auf den Stühlen. Bewegungsfreude stellen die Formation Ballancura des TSC Hünstetten, die Hainburger Dance-Company sowie die Street-Life-Mädchen der TG Ober-Roden unter Beweis. Optisch wie tänzerisch überzeugen „Die Turedancer“ aus dem mainfränkischen Zellingen. Das Männerballett, kürzlich zum bayerischen Meister gekürt, legt in mexikanischer Kostümierung eine feurige und mit Gruseleffekten versehene Darbietung der Extraklasse hin.

Drangvoll eng wird es, als das Tanzcorps Colonia Rut-Wiess der Schlenderhahner Lumpe aus Köln das Podium entert. Die 40-köpfige Formation bietet atemberaubenden Flug- und Wurfelemente bis nahe an die Deckenscheinwerfer. Nicht minder gewagt lotet die Victoriagarde des Tanzsportvereins „Die Holzbiere“ aus Karlsruhe-Knielingen die Grenzen der Wurftechnik aus. Das Fassungsvermögen der Bühne wird beim Einmarsch der Siegburger Funken Blau-Weiß erreicht, die mit nahezu 100 Mitgliedern angereist sind und zudem noch das Tambourcorps Siebengebirge Thomasberg samt Standarte und Schellenbaum mitgebracht haben. Seit vielen Jahren verbindet die Offenbacher Karnevalisten eine enge Freundschaft zu den Siegburger Funken. Wechselseitige Besuche in jeder Kampagne belegen das. So werden auch diesmal Orden ausgetauscht.

Bilder: OKV-Sitzung in der Offenbacher Stadthalle Zur Fotostrecke

Die dürfen sich auch die Solisten des Abends anheften lassen. Der Rückschau aufs Weltgeschehen haltende Protokollant Sascha Reinert von der TG Ober-Roden etwa, und Horst Radelli aus Mainz, der gefangen in seinem Mikrokosmos zwischen Negerkuss und Islamismus als „Willi Windhund“ gegen political correctness ankläfft. Charmant dreist weiß der Schweizer Stand-up-Comedian Alain Frei, inzwischen Wahl-Kölner, die Aufmerksamkeit des Saals auf sich zu ziehen. Er gilt als Vertreter einer neuen Kleinkunst-Generation und spielt unbefangen mit dem Klischee des Deutschschweizers, der aus einem fernen exotischen Land kommt. Nah dran am Mann fühlt sich Holger Müller als Bundeswehr-Ausbilder Schmitt. Ihm bereitet die von „unserem Urselchen“ weichgespülte Armee Unbehagen, er will die Truppe mittels Drill wieder auf Zack bringen.

Comedy mit Zauberei verbindet Michael Leopold alias Monsieur Brezelberger. Man muss sehr genau hinsehen, vor allem wenn man weiter hinten sitzt, um die Tricks des Entertainers erkennen zu können, mit denen er seine Zuschauer hereinlegt. Dafür ist Entertainer Heinz Gröning („Der unglaubliche Heinz“) umso besser zu verstehen bei seinem Vortrag zur Gitarre, in dem er etliche Gesangsgrößen auf die Schippe nimmt. Zwischendurch und vor allem am Schluss des Abends wird geschunkelt, um die Glieder durchzuschütteln für den Heimweg ohne Busverkehr.