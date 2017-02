KSV-Sitzung kommt fast ohne Gastbeiträge aus

Urberach - Auch in diesem Jahr sprüht die KSV-Fastnacht nur so vor hausgemachtem und ganz eigenem Charme. Von Christine Ziesecke

(Fast) alle Närrinnen und Narren sind wieder Eigengewächse, und auch die Besucher im Saal haben enge Beziehungen zur Orwischer Fastnacht und zu den KSV-Künstlern: Sie bejubeln jeden Auftritt wie ein Fanclub und bedanken sich mit stehenden Ovationen und Raketen. Die erste Sitzung ging am Samstagabend über die Bühne.

Lokale „Polit-Promis“ konnte Sitzungspräsident Lars Löbig zunächst nicht begrüßen. Die waren alle beim Haspelessen im „Unnerort“ gelandet und trudelten dann mit vollem Magen ein. Sie hatten das Nachsehen, denn es lohnte sich, von Anfang an dabei zu sein. Sie verpassten den mit Orden bekränzten KSV-Vorsitzenden Werner Popp oder den ersten Ehren-Elferrat, zu dem nach 27 Jahren Klaus Strache berufen wurde.

+ Drei wahrlich entzückende Herzblätter machten dem Kandidaten bei der beliebten Kuppelshow die Wahl schwer: (von links) Ute Steiger, Andrea Ott und Steffi Bauer. © Ziesecke, Christine Eine besondere Ehrung bekamen auch die langjährigen KSV-Gardetrainerinnen Alina Brandt und Deborah Löffel, die nach dieser Session pausieren werden. Ihnen zuliebe hat sich das hauseigene Männerballett in Funkenmariechen verwandelt und wirbelt beschwingt und federleicht über die Bühne. Eine Premiere gibt’s auch bei den „echten“ Garden. Hier haben sich die großen Mädels zum „Team Red“ zusammengeschlossen und beeindrucken nicht nur zahlenmäßig auf der Bühne. Doch auch die „Red Devils“ und die Jüngsten, die KSV-Mini-Garde, bekommen bei den Sitzungen rauschenden Beifall, ebenso wie die längst zum Programm gehörenden fetzig-frechen „Lady Kracher“, die diesmal zu 80er-Jahre-Musik rosa über die Bühne fegten.

Urgesteine der KSV-Fastnacht sind Maria Herzog und Ute Justen - diesmal mit einem hinreißend schwungvollen Blues-Brothers-Auftritt - und Renate San Nicolas, die sowohl als unerfahrene Hausfrau mit der Mehlschwitze ihrer Soße kämpft oder gemeinsam mit Helga Bender über die Bühne walkt.

Die „Montagsfrauen“ geben ein herzerfrischendes Special zur Münchner Trambahn ab. Auch Chrissie Lotz berichtet im Anschluss ans tagesaktuelle Protokoll von Bastian Lamprecht aus aller Welt bis hin zum unerschöpflichen Thema Trump. Auf der Suche nach neuen Elfern trauen sich die KSV-Karnevalisten im Stile vom „90. Geburtstag“ an eher unerfahrene Kellner heran, während das ausgesprochen gut gelaunte Premierenpublikum bei der Playbackshow ausrastete, so beim unbeschreiblich authentisch-komischen Andreas Gabalier alias Lars Löbig.

Galerie zur Fastnachtssitzung beim KSV Urberach Zur Fotostrecke

Und die Auswahl aus drei hinreißend zweideutigen Herzblättern war bei der entsprechenden Kuppelshow für Sascha Farrwick als „Ingo“ keineswegs einfach. Bernd Kosellek kam mit seinen derb-deftigen Kreuzfahrterzählungen als einziger „Besuch“ vom benachbarten BSC, denn nach wie vor ist KSV-Fastnacht stets Hausmarke. Was von fast allen Künstlern mehrfache Rollen in grundverschiedenen Beiträgen abverlangt, allen voran das nimmermüde Komiteemitglied Ute Steiger - was aber auch gut gewürdigt wird. Ein musikalisches Highlight neben DJ Sommer waren die Jungs von „Spirit of Music“.

Die nächsten Highlights in der KSV-Halle sind die zweite Sitzung am Samstag, 11. Februar, der Kindermaskenball „KiMaBa“ am 18. Februar um 15.11 Uhr und der närrische Abend der Gymnastikfrauen am 25. Februar ab 20.11 Uhr. Nicht zu vergessen: der große Abschluss, der 21. Orwischer Rosenmontagszug am 27. Februar.