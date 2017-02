Kunterbunte Farbkleckse beim Kinderfastnachtszug in Hainstadt

Hainstadt - Mit dem Wetter haben die Hainstädter fast immer Glück. So auch am Sonntag beim diesjährigen Kinderfastnachtszug, wo sich pünktlich zum Start ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke schieben. Von Katrin Stassig

Nach der Begrüßung durch Landrat Oliver Quilling gibt Bürgermeister Bernhard Bessel als eine seiner letzten Amtshandlungen den Startschuss für den 43. Kinderzug. Das Besondere, darauf weist Bessel noch einmal hin: Der Zug bringt nicht nur Spaß und Freude, sondern auch Geld für einen guten Zweck ein. Bürgermeister und Landrat sowie weitere fleißige Sammler halten den Zuschauern am Straßenrand die Spendendosen entgegen. Der Erlös ist für die Kita Pater Blumör und das Kinderhaus gedacht.

Der Spielmannszug der Freien Turnerschaft führt den närrischen Lindwurm an. Der Zug rollt sich in der Königsberger Straße von hinten auf. Alle Teilnehmer ziehen am Wagen mit der „Prinzenburg“ der Fastnachtsfreunde St. Wendelinus vorbei; das Hainstädter Prinzenpaar reiht sich zum Abschluss als letzte Nummer ein. Etwa 30 Vereine und Einrichtungen mit teils mehreren Fußgruppen und Motivwagen sind dabei – insgesamt rund 1000 Teilnehmer. Unterstützung erhalten die Hainstädter von Fastnachtsvereinen aus Seligenstadt, Mainhausen und den Hanauer Stadtteilen – und natürlich von den Klein-Krotzenburger Nachbarn.

