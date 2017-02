Fastnachtsumzug in Lämmerspiel: Lindwurm trotzt Regen

Lämmerspiel - Nasser fiel der Lämmerspieler Lindwurm fast nie aus. Schöner aber auch nicht. Unter 80 Nummern gefielen im Mühlheimer Süden gestern vor allem prächtige Fußgruppen. Von Michael Prochnow

Aufgeweicht, aber nicht abgesagt – das ist schon mal eine Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr. Punkt 14.11 Uhr ruckte es auf der hohen Plattform des Zugmarschalls, der erste Wagen setzte sich in Bewegung. Dabei musste er irgendwo eine der dicken Wolken aufgerissen haben. Es begann zaghaft zu tröpfeln, was ein echter Russ’ gar nicht registriert hätte. Aber es regnete sich ein, und das machte den herrlich ausgestatteten Fußgängern das Narrenleben schwer. Allen voran denen im chinesischen Drachen.

Die Schellennarren haben mal wieder den Vogel abgeschossen, sich in ein mächtiges Monstrum verwandelt. Thorsten Krauss trug das gruslige Haupt der grünen Bestie, 15 Kameraden steckten in Kimonos im 25 Meter langen Schwanz. Das Ungeheuer schlängelte sich über den Asphalt und erschreckte ahnungslose Passanten! Und legte so den doppelten Zugweg zurück…

+ Die Ersten werden die letzten sein: Um den Kommiteewagen des LCV versammelten sich Elfer und Garden. Auf Blaulicht und Marschall folgten Einhörner, Klein-Auheimer Mädels im Helau-Gewand, trinkfeste TSV-Fußballer als Muskelpakete, Hulapalu-Jodler in Krachledernen und mit mobiler Theke, die Soma in napoleanischen Uniformen, Astronauten vom Männerballett der KaKaM und das Damenballett mit Tüll und Springseilen. Die Herz-Schilde der TSV-Damen drohten aufzuweichen, Piraten und die „Lusdische Klikke“ folgten, Hexen unter schützenden Hutkrempen, Ritter, die in schwarz-weiß sonst für Obertshausens Kickers spielen.

Kleine Löwen und Bären verschliefen den Zug im Bollerwagen. Die Elf Babbscher, neben den heimischen Karnevalisten die größte Gruppe, lebten ihr Motto, bildeten als Pylonen Staus und marschierten mit Karosserien vor Lederbaron und Comtesse. Die Regenten flüchteten irgendwann vom Cabrio auf den überdachten Wagen. Die Katholische Jugend St. Lucia verehrt Robin Hood, der OFC-Fanclub suchte einen „Dagobert“!

+ © M. Fröhliche Clowns und das „Lämmerspieler Dreigestirn“ vom Hobbyfußballclub FC Alkohol amüsierten das Publikum. Feste Bestandteile der Lämmerspieler Fastnacht sind die Ei’geplackte’ in Flamencokleidern, die Mühl-Hausener Künstler und die Stadtwerke in orange und als Smartphone. Das LCV-Damenballett vereinte sich als Zaubererinnen, viele Gardemädchen steckten wie etliche Fußgänger in Plastikplanen – was den Anblick nicht weniger reizvoll machte. „Zieleinlauf“ war vorm Haus von Inge Schäfer. Dort begrüßten Bernd Schwerzel und der Hausener Musiker Norbert Heil die vorüber ziehenden Gruppen, durchweicht und mit kalten Füßen. Aber egal, Fastnacht ist nur einmal im Jahr!